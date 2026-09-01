Yuvam İstanbul sonuçları açıklandı mı? İBB Yuvam İstanbul sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yuvam İstanbul başvuruları 1-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Son başvuruların üzerinden 2 buçuk ay geçerken veliler sonuç tarihine odaklanmış durumda... Eylül ayının gelişi ile birlikte "Yuvam İstanbul sonuçları açıklandı mı" sorusu iyice artmış durumda...
Yuvam İstanbul sonuçları için sabırsız bekleyiş sürüyor. On binlerce veli her gün konu hakkında bilgi almak istiyor. Okulların başlamasına kısa bir süre kaldı ve "İBB Yuvam İstanbul sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu hızlandı.
Yuvam İstanbul sonuçları açıklandı mı?
Hayır, 1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sonuç ve tarih açıklaması gelmedi.
İBB'nin bu hafta içi sonuçları ilan etmesi bekleniyor.
Yuvam İstanbul’a kesin kayıt için istenen belgeler
Online olarak yapılan ön kayıt başvuru sonuçları değerlendirilir ve kesin kayıt hakkı kazanan çocuklar için istenen belgeleri tamamlayarak başvurulan İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’nde kesin kayıt yapılması gerekir.
Kesin kayıt sırasında aşağıdaki belgelerin yer alması gerekmektedir:
Ön kayıt sırasında beyan edilen bilgilerin doğruluğunu destekleyen tüm belgeler
Çocuk, ve yasal vasi olan kişinin kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi
Çocuk ve yasal vasi olan kişinin ikametgah belgesi
Çocuğa ait 4 adet vesikalık fotoğraf
Çocuğun aşı belgeleri, varsa çocuğun engel durumunu veya kronik hastalığını gösteren rapor
Çocuğa ait sağlık raporu
Çocuğun velayet belgesi (anne-baba ayrıysa)
Çocuk koruyucu ailedeyse, Koruyucu Aile Sözleşmesi’nin aslı ve fotokopisi
Çocuğun yasal temsilcisi varsa, vasi ya da kayyım atamasının ilgili mahkeme tarafından yapıldığı kesinleşmiş kararın aslı ve fotokopisi
Şehit veya gazi birinci derece yakın varsa bu durumları ispatlar belgenin aslı ve fotokopisi
Çocuk evlat edinilmişse, Evlat Edinme Sözleşmesi’nin aslı ve fotokopisi
Birinci derece akrabalar arasında İBB personeli varsa, personel olduğunu gösterir belge
Gelir durumunu gösterir belgeler
Kirada oturuluyorsa kira kontratı