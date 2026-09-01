Yuvam İstanbul sonuçları açıklandı mı? İBB Yuvam İstanbul sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Yuvam İstanbul sonuçları için sabırsız bekleyiş sürüyor. On binlerce veli her gün konu hakkında bilgi almak istiyor. Okulların başlamasına kısa bir süre kaldı ve "İBB Yuvam İstanbul sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu hızlandı.

Yuvam İstanbul sonuçları açıklandı mı?

Hayır, 1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sonuç ve tarih açıklaması gelmedi.

İBB'nin bu hafta içi sonuçları ilan etmesi bekleniyor.

Yuvam İstanbul’a kesin kayıt için istenen belgeler

Online olarak yapılan ön kayıt başvuru sonuçları değerlendirilir ve kesin kayıt hakkı kazanan çocuklar için istenen belgeleri tamamlayarak başvurulan İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’nde kesin kayıt yapılması gerekir.

Kesin kayıt sırasında aşağıdaki belgelerin yer alması gerekmektedir:

Ön kayıt sırasında beyan edilen bilgilerin doğruluğunu destekleyen tüm belgeler

Çocuk, ve yasal vasi olan kişinin kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi

Çocuk ve yasal vasi olan kişinin ikametgah belgesi

Çocuğa ait 4 adet vesikalık fotoğraf

Çocuğun aşı belgeleri, varsa çocuğun engel durumunu veya kronik hastalığını gösteren rapor

Çocuğa ait sağlık raporu

Çocuğun velayet belgesi (anne-baba ayrıysa)

Çocuk koruyucu ailedeyse, Koruyucu Aile Sözleşmesi’nin aslı ve fotokopisi

Çocuğun yasal temsilcisi varsa, vasi ya da kayyım atamasının ilgili mahkeme tarafından yapıldığı kesinleşmiş kararın aslı ve fotokopisi

Şehit veya gazi birinci derece yakın varsa bu durumları ispatlar belgenin aslı ve fotokopisi

Çocuk evlat edinilmişse, Evlat Edinme Sözleşmesi’nin aslı ve fotokopisi

Birinci derece akrabalar arasında İBB personeli varsa, personel olduğunu gösterir belge

Gelir durumunu gösterir belgeler

Kirada oturuluyorsa kira kontratı