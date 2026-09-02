Hürmüz gerilimi petrolü tırmandırdı: Brentte yükseliş üçüncü gününde

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ABD’nin İran hedeflerine yönelik yeni saldırıları ile İran’ın Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri ve ticari hedeflere yönelik hamleleri, küresel petrol piyasasında arz endişesini yeniden öne çıkardı. Dünyadaki petrol ticaretinin kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı’nda tanker trafiğinin ciddi biçimde yavaşlaması, fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Brent petrolün kasım vadeli kontratı önceki işlemlerde yüzde 1,6 primle 96,18 dolara kadar çıktı. Batı Teksas tipi ham petrolün (WTI) varili de 91,65 doları gördü. Her iki gösterge, önceki seansta yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak son beş haftanın zirvesine ulaşmıştı.

Tanker geçişleri sınırlı kaldı

Kpler’ın ön verilerine göre pazartesi günü Hürmüz Boğazı’ndan yalnızca beş emtia gemisi geçti. Boğazdan geçiş sırasında Suudi petrolü taşıyan iki süpertankerin kimliği belirlenemeyen mühimmatlarla vurulduğu yönündeki haberler de piyasalardaki tansiyonu artırdı. Gemilerin her birinin Suudi Arabistan’daki Juaymah terminalinden yaklaşık 2 milyon varil ham petrol yüklediği bildirildi.

İran’ın petrol ihracatında da keskin bir daralma yaşanıyor. Reuters’ın verilerine göre İran’ın ağustos ayındaki günlük ham petrol yüklemeleri, marttaki yaklaşık 2 milyon varil seviyesinden 220 bin-255 bin varil bandına indi.

Petrol fiyatlarını destekleyen bir diğer gelişme ise ABD stoklarındaki düşüş oldu. API verileri, ülkedeki ham petrol stoklarının geçen hafta 2,6 milyon varil azaldığına işaret etti. Piyasalar şimdi ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin açıklayacağı resmi stok verilerine çevrildi.