Aramco'dan LPG sevkiyatına darbe: Kesinti mayısa uzadı

Suudi Arabistan'ın enerji devi Saudi Aramco'nun, ana ihracat noktalarından Juaymah LPG tesisinde yaşanan hasar nedeniyle sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) sevkiyatındaki aksamanın gelecek ay da devam edeceği bildirildi. Konuya yakın kaynaklar, şirketin alıcılara Juaymah çıkışlı sevkiyatların mayıs boyunca yapılmayacağını ilettiğini aktardı.

Onarım gecikmesi teslimatları etkiliyor

Kaynaklara göre Aramco, bazı müşterilerine Juaymah tesisinde gerekli onarımların henüz tamamlanamadığını bildirdi. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması durumunda dahi mayıs ayında teslimat gerçekleştirilemeyeceği ifade ediliyor.

Şubat ayındaki hasar sonrası akış durdu

Şirketin LPG ihracatı, Orta Doğu'daki çatışmalar başlamadan önce, şubat ayında tesiste bir destek yapısının çökmesiyle kesintiye uğramıştı. Bu gelişme fiyatlarda yükselişe yol açarken, alıcıları alternatif tedarik arayışına yönlendirmişti.

Bölgedeki savaşın etkisiyle Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan ana ihracatın da ciddi şekilde sekteye uğradığı belirtiliyor. Bu durum özellikle Asya'da enerji arzı üzerinde baskı oluştururken, LPG'nin yaygın şekilde kullanıldığı Hindistan'da tedarik sıkıntısını artırdı.

Tesis kritik ihracat noktalarından biri

Aramco, 26 Şubat'ta yaptığı açıklamada Juaymah'tan planlanan sevkiyatların iptal edildiğini duyurmuş, ancak detay paylaşmamıştı. Basra Körfezi kıyısında, Ras Tanura'daki büyük ihracat terminaline yakın konumda bulunan Juaymah tesisinin, küresel deniz yoluyla taşınan LPG ihracatının yaklaşık yüzde 3,5'ini oluşturduğu ifade ediliyor.