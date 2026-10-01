Bakan Bayraktar nükleer enerjide hedefi açıkladı: 20 bin megavat

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev ile Bakanlıkta kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede Türkiye'nin 70 yıllık nükleer enerji hayalinin gerçeğe dönüştüğü Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) gelinen son noktayı, ilk ünitenin devreye alınması için yürüttükleri çalışmaları ve diğer üç reaktördeki süreçlerini değerlendirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Akkuyu ile başlayan nükleer enerji hamlemizi Sinop ve Trakya'daki yeni santrallerimiz ve küçük modüler reaktörlerimizle büyüteceğiz. Hedefimiz 2050'ye kadar nükleer enerji kapasitemizi 20 bin megavata ulaştırmak."