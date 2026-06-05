Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Benzine indirim mi geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (5 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları)

Benzine indirim geliyor: Gözler pompa fiyatlarında
Küresel petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından benzinde indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatında 2,10 liralık indirim hesaplanırken, eşel mobil uygulaması nedeniyle pompa fiyatlarına 53 kuruşluk düşüş yansıması bekleniyor.
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının düşüş eğilimine girmesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini beraberinde getirdi.
Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde anlaşmaya yaklaşılmasına ilişkin beklentilerin etkisiyle gerilerken, bu gelişme yurt içinde akaryakıt fiyatlarına da yansımaya hazırlanıyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litre fiyatında 2,10 liralık indirim hesaplanıyor. Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle söz konusu indirimin 53 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.
İndirimin yürürlüğe girmesi halinde benzinin litre fiyatı İstanbul'da 62,92 liraya, Ankara'da 63,89 liraya, İzmir'de 64,17 liraya gerileyecek. Doğu illerinde ise litre fiyatı 65,54 lira seviyesine düşecek.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 63.45 TL
Motorin: 66.31 TL
LPG: 31.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 63.31 TL
Motorin: 66.17 TL
LPG: 31.39 TL
Ankara:
Benzin: 64.42 TL
Motorin: 67.44 TL
LPG: 31.97 TL
İzmir:
Benzin: 64.70 TL
Motorin: 67.71 TL
LPG: 31.79TL