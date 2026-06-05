JPMorgan gevşeyen petrol fiyatlarındaki risklere karşı uyardı

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JPMorgan analistleri küresel petrol piyasalarında son dönemde yaşanan gerilemenin yatırımcılarda haksız bir rahatlama yarattığını açıkladı. Banka yayımladığı raporda orta vadeli petrol fiyatı tahmini risklerinin tam anlamıyla ortadan kalkmadığını bildirdi. Perşembe günü ham petrol fiyatı günlük bazda yüzde 0,27 düşüş kaydederek 92,65 dolar seviyesine geriledi. Çatışma döneminde 105 doları aşan zirvelerden yaşanan geri çekilme arz kesintilerinin yönetilebilir olduğu algısını güçlendiriyor.

Emtia piyasalarında 29 Mayıs tarihinde 87,36 dolar olan varil fiyatı 3 Haziran günü 95,32 dolara tırmandı. Fiyatlar arz endişelerinin hafiflemesiyle yeniden 93 dolar bandına indi. Vadeli işlemler piyasasında Brent kontratları 100 dolar civarında seyrederken fiziki piyasalar çok daha yüksek primlerle işlem görmeyi sürdürüyor. Analistler fiziki piyasadaki sıkışıklığın vadeli kontratlara tam olarak yansımadığını ve mevcut durumun yanıltıcı olabileceğini vurguluyor. Yapılan analizler güncel petrol fiyatı tahmini verilerinin fiziki arz açığı nedeniyle yukarı yönlü riskler barındırdığını gösteriyor.

Üretim artışı ve zayıflayan talep fiyat artışını sınırlıyor

Yatırım bankası ham petrol fiyatlarında daha şiddetli bir sıçramayı engelleyen üç temel unsura dikkat çekiyor. Bölgedeki arz akışının ilk tahminlerden daha yavaş bir stok erimesine yol açması fiyatları baskılayan ilk faktör olarak öne çıkıyor. Amerika kıtasındaki üreticilerin üretimi rekor seviyelere çıkarması de Orta Doğu kaynaklı kayıpları dengeliyor. Kurum hazırladığı petrol fiyatı tahmini tablosunda ABD, Brezilya, Guyana ve Venezuela üretimindeki güçlü artışın piyasayı rahatlattığını belirtiyor.

Yatırım bankası fiyatların 100 dolar sınırının altında kalmasını sağlayan üçüncü faktör olarak küresel talepteki zayıflamaya işaret ediyor. Yüksek yakıt fiyatları ve küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama enerji yoğun sektörlerde tüketim kaybına yol açıyor. Azalan tüketim talebi stoklar üzerindeki baskıyı hafifleterek kısa vadeli petrol fiyatı tahmini dengelerini aşağı çekiyor.

Hürmüz Boğazı ablukası petrol fiyatı tahmini modelini değiştirebilir

Uzmanlar krizin tamamen atlatıldığı yönündeki iyimser beklentilere katılmadıklarını ifade ediyor. Analistler Hürmüz Boğazı üzerindeki olası bir ablukanın haziran ayının ötesine uzanması durumunda arz kesintilerinin derinleşeceği öngörüsünü paylaşıyor. Bankanın modellemeleri aylarca sürecek olası bir kesintinin yıllık ortalama petrol fiyatı tahmini verilerini yukarı taşıyacağını kanıtlıyor.

Yatırım bankası sevkiyat akışlarını ve stok değişimlerini yakından izlemeye devam ediyor. Fiyatların 100 dolara yakın seyretmesi arz kesintilerinin önemsiz olmadığını gösteriyor. Diplomatik çabalardaki herhangi bir olumsuzluk veya sevkiyat rotalarında yeni bir aksama yaşanması durumunda fiyatlar hızla eski zirvelerine dönebilir. Banka müşterileri için hazırladığı güncel petrol fiyatı tahmini çalışmasında temkinli duruşun korunması gerektiğini hatırlatıyor.