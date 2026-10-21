Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (21 Ekim 2026 akaryakıt fiyatları)

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Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına yansımayı sürdürüyor. Benzin fiyatlarında dün yapılan indirimin ardından yeni bir fiyat değişikliği daha gündeme geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 22 Ekim Perşembe gününden itibaren benzinin litre fiyatına 3,35 lira indirim yapılması bekleniyor.

Benzinde iki günde 7,65 liralık indirim

Benzinin litre fiyatına dün 4,30 liralık indirim uygulanmıştı. Beklenen 3,35 liralık indirimin de pompaya yansıması halinde toplam fiyat düşüşü 7,65 liraya ulaşacak.

Benzin fiyatları ne kadar olacak?

Yeni indirimin ardından benzinin litre fiyatın İstanbul'da 76,25 liraya, Ankara'da 77,25 liraya ve İzmir'de 77,45 liraya gerileyecek.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 79.60 TL

Motorin: 96.70 TL

LPG: 41.20 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 79.40 TL

Motorin: 96.50 TL

LPG: 40.60 TL

Ankara:

Benzin: 80.60 TL

Motorin: 97.80 TL

LPG: 41.29 TL

İzmir:

Benzin: 80.80 TL

Motorin 98.00 TL

LPG: 41.20 TL