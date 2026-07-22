Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Benzine zam mı geldi? Benzin fiyatları ne kadar? Benzine ne zaman zam gelecek? (22 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları)

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Petrol fiyatlarının varil başına 90 doların üzerine çıkmasının ardından akaryakıt fiyatlarında yeni artış gündeme geldi.

Bölgedeki çatışmaların derinleşmesi ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı hazırlığında olduğunu açıklaması, küresel piyasalarda petrol fiyatlarını yukarı taşıdı.

Benzinin litre fiyatının yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,23 lira artması bekleniyor.

Yarından itibaren geçerli olması beklenen zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 66,94 liraya, Ankara'da 67,91 liraya, İzmir'de 68,19 liraya yükselecek. Doğu illerinde ise litre fiyatının 69,54 liraya ulaşak.

Böylece bazı illerde benzin fiyatı 70 lira sınırına dayanmış olacak.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 65.71 TL

Motorin: 74.27 TL

LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 65.56 TL

Motorin: 74.12 TL

LPG: 30.59 TL

Ankara:

Benzin: 66.68 TL

Motorin: 75.39 TL

LPG: 31.29 TL

İzmir:

Benzin: 66.96 TL

Motorin: 75.66 TL

LPG: 31.19 TL