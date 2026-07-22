Brent petrol 90 doların üzerine çıktı: Altı haftanın zirvesinde

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Küresel enerji piyasalarında jeopolitik risklerin artması petrol fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasını beraberinde getirdi. Ortadoğu'da devam eden askeri gerilim, Kızıldeniz, Hürmüz Boğazı ve Karadeniz'deki kritik enerji sevkiyat hatlarına yönelik saldırılar nedeniyle arz güvenliğine ilişkin endişeler güçlendi.

ABD tipi ham petrol (WTI) 85 dolar seviyesine yükselirken, Türkiye'nin referans olarak kullandığı Brent petrolün varil fiyatı 90 doların üzerine çıkarak yaklaşık altı haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kritik enerji koridorları baskı altında

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile kısa vadede görüşme ihtimalini reddederken, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığını hedef alması halinde ek askeri operasyonlar düzenlenebileceği mesajını verdi.

Kızıldeniz, Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na bağımlılığını azaltan en önemli ihracat güzergâhlarından biri olarak öne çıkarken, bölgede yaşanabilecek yeni aksaklıkların küresel petrol arzını olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Hürmüz Boğazı'nda petrol ürünleri taşıyan bir Kuveyt tankerine yönelik saldırı da deniz taşımacılığına ilişkin güvenlik risklerini yeniden gündeme taşıdı.