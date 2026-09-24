Dev bankadan akaryakıt uyarısı: Fiyatları düşürmek isterken artırabilir

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ABD'de yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı dizel ihracatının kısıtlanması tartışılırken Morgan Stanley'den dikkat çeken bir uyarı geldi.

Martijn Rats'in de aralarında bulunduğu Morgan Stanley analistleri, 23 Eylül tarihli değerlendirmelerinde olası bir dizel ihracat yasağının ABD'deki yakıt piyasasına etkilerini ele aldı.

Rafineri üretimi günlük 2 milyon varil azalabilir

Analistlere göre dizel ihracatının durdurulması halinde ABD'deki depolama tankları birkaç hafta içinde tamamen dolabilir. Bunun sonucunda rafinerilerin işledikleri petrol miktarını günlük yaklaşık 2 milyon varil azaltması gerekebilir.

Rafinerilerin üretim sürecini benzin verimini mümkün olduğunca artıracak şekilde değiştirmesi halinde bile benzin arzındaki düşüşün önüne geçilemeyebileceği belirtildi. Morgan Stanley, bu senaryoda ABD'nin günlük benzin arzının yaklaşık 650 bin varil azalabileceğini hesapladı.

Banka, bu nedenle dizel ihracat yasağının "beklenenin tersine" benzin fiyatlarını artırabileceğine dikkat çekti.

Dizel fiyatı rekor seviyelere çıktı

ABD'de akaryakıt fiyatları halihazırda yüksek seviyelerde seyrediyor. Ülke genelinde normal benzinin galon başına ortalama fiyatı 4,4744 dolar olurken, orta sınıf benzinde 4,9846 dolar, premium benzinde ise 5,3733 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dizelin ulusal ortalama fiyatı ise galon başına 6,5217 dolara ulaşmış durumda.

Bir ay önce 5,6074 dolar olan dizelin galon fiyatı, bir yıl önce 3,6933 dolar seviyesindeydi. Dizelde şimdiye kadarki en yüksek ulusal ortalama ise 22 Eylül 2026'da 6,5276 dolar ile kaydedildi.

Beyaz Saray ihracat yasağı iddiasını reddetti

Dizel fiyatlarındaki yükselişte İran ve Ukrayna'daki savaşların küresel yakıt arzı üzerindeki etkileri öne çıkarken, ABD'de ihracatın kısıtlanabileceğine yönelik tartışmalar da gündeme geldi.

Reuters'ın 23 Eylül tarihli haberine göre Beyaz Saray, 90 günlük kapsamlı bir dizel ihracat yasağı hazırlandığı yönündeki haberi reddetti.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright da doğrudan bir ihracat yasağının değerlendirilmediğini açıkladı.

Avrupa'da fiyatlar daha fazla yükselebilir

Morgan Stanley'nin temel senaryosunda ABD'nin dizel ihracatını yasaklaması beklenmiyor. Ancak banka, böyle bir karar alınması halinde bölgeler arasında farklı fiyat hareketlerinin ortaya çıkabileceğine işaret etti.

Olası yasakla ABD'deki dizel fiyatlarının gerileyebileceği, buna karşılık uluslararası piyasalarda fiyatların yükselebileceği belirtildi. Avrupa'nın ise bu durumdan en fazla etkilenebilecek bölgeler arasında bulunduğu kaydedildi.

Morgan Stanley analistlerine göre dizel ihracatına ilişkin tartışmalar devam ettiği sürece petrol piyasalarındaki oynaklığın da sürmesi bekleniyor.