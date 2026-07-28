Enerji devi Gazprom'dan milyar dolarlık geri dönüş

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Rus enerji şirketi Gazprom, 2026'nın ilk altı ayında 78,4 milyar ruble, yaklaşık 998 milyon dolar net kâr elde etti.

Şirketin Rusya Muhasebe Standartları (RSBU) doğrultusunda hazırladığı finansal rapora göre Gazprom, geçen yılın aynı döneminde 10,76 milyar ruble zarar açıklamıştı.

Geliri 3,1 trilyon rubleyi aştı

Gazprom'un yılın ilk yarısındaki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 3 trilyon 138 milyar rubleye ulaştı.

Şirketin brüt kârı yüzde 15 yükselişle 1 trilyon 82 milyar ruble olurken vergi öncesi kârı 75,9 milyar ruble olarak kaydedildi.

Borçları geriledi, alacakları arttı

Gazprom'un alacakları, 2025 sonundaki 1 trilyon 145 milyar ruble seviyesinden haziran sonu itibarıyla 1 trilyon 261 milyar rubleye yükseldi.

Şirketin borçları ise aynı dönemde 1 trilyon 172 milyar rubleden 969 milyar rubleye geriledi.

Avrupa doğal gaz pazarındaki payının önemli bölümünü kaybeden Gazprom, buna rağmen dünyanın en büyük doğal gaz üreticileri arasındaki yerini koruyor.