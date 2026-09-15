Enerjisini üreten Gürsu’dan üçüncü GES yatırımı

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Bursa’da yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdüren Gürsu Belediyesi, mevcut iki GES tesisinin ardından üçüncü güneş enerji santralinin yapımına başladı. Türkiye Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (PUMREP/KABYEP) kapsamında yürütülen proje için ilgili şirketle sözleşme imzalandı. Yaklaşık 50 milyon TL yatırım bedeline sahip tesisin finansmanında Dünya Bankası kaynağından yararlanılırken, ödeme planı üç yıl geri ödemesiz olmak üzere toplam 13 yıl vade üzerinden oluşturuldu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın seçim vaatleri arasında yer alan yatırım, belediyenin kendi enerjisini üretme kapasitesini artırırken elektrik giderlerinin azaltılmasına da katkı sağlayacak. Gürsu Belediyesi Ar-Ge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje, Ericek Mahallesi sınırlarında hayata geçirilecek.

Gürsu’da yılda 2,1 milyon kWh temiz elektrik üretilecek

Yeni GES tesisinin yılda yaklaşık 2,1 milyon kWh temiz elektrik üretmesi hedefleniyor. Üretilecek elektriğin yaklaşık 700 hanenin yıllık tüketimine eşdeğer olması bekleniyor.

Dünya Bankası finansmanında sağlanan 13 yıllık vadenin ilk üç yılı geri ödemesiz olacak. Sonraki 10 yıllık dönemde gerçekleştirilecek geri ödemelerle yatırımın finansman yükünün zamana yayılması planlanıyor.

Yeni tesisin çevresel etkisinin de yüksek olması bekleniyor. Projeyle yılda yaklaşık

1.315 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyonunun önlenmesi hedeflenirken, bu miktarın yaklaşık 60 bin ağacın yıllık karbon tutumuna eşdeğer olduğu belirtiliyor. Tesisin üretimiyle yılda yaklaşık 740-860 ton kömürün yakılmasının önüne geçilmesi de amaçlanıyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yeni GES projesinin uzun süredir üzerinde çalıştıkları çevreci yatırımlardan biri olduğunu belirterek, “Yeni GES projemiz çevreci yatırımımız olarak uzun süredir her detayı ile ilgilendiğimiz bir projeydi. Artık bu sürece fiilen de başlıyoruz” dedi.

Işık, tesisin üretimiyle yaklaşık 700 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer temiz elektrik üretileceğini belirterek, çevresel katkının yanı sıra ilçenin enerji ihtiyacına da katkı sağlanacağını ifade etti.

Başkan Işık: 2025 yılında 7 milyon 250 bin TL gelir elde ettik

Gürsu Belediyesi’nin mevcut GES yatırımları, enerji üretiminin yanı sıra belediye bütçesine de katkı sağlıyor. Belediye verilerine göre mevcut GES projelerinden 2025 yılında 7 milyon 250 bin TL gelir elde edildi. Aynı dönemde 1 milyon 113 bin kWh temiz elektrik üretildi.

Üçüncü GES yatırımıyla birlikte güneş enerjisinden elde edilen üretimin artırılması hedefleniyor. Yeni tesisin devreye alınmasıyla belediyenin enerji maliyetlerinin azaltılması ve yenilenebilir enerji yatırımlarından sağlanan ekonomik katkının büyütülmesi amaçlanıyor.

Gürsu Belediyesi’nin enerji yatırımlarının aynı zamanda karbon nötr hedefini desteklemesi bekleniyor. Yeni GES projesi, belediyenin uzun vadede enerji giderlerini azaltma, kendi enerjisini üretme ve yenilenebilir kaynaklardan daha fazla yararlanma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

GES yatırımlarının Bursa’daki öncü belediyesi

Gürsu Belediyesi, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarıyla Bursa’da yerel yönetimlerin enerji dönüşümüne yönelik çalışmalarında öne çıkıyor. Daha önce devreye aldığı iki GES tesisiyle elektrik üretimini sürdüren belediye, üçüncü yatırımla güneş enerjisindeki üretim kapasitesini genişletiyor.

Yeni tesisin devreye alınmasıyla birlikte Gürsu Belediyesi’nin kendi enerjisini üretme kapasitesinin artırılması, enerji giderlerinin azaltılması ve GES yatırımlarından sağlanan ekonomik katkının büyütülmesi hedefleniyor. Dünya Bankası finansmanıyla gerçekleştirilen proje, uzun vadeli finansman modeliyle belediyenin yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürmesine de imkan sağlıyor.