EPDK verileri açıklandı: Petrol ihracatı düştü, üretim arttı

Türkiye'nin petrol ve petrol ürünleri ithalatı, yılın ilk ayında sınırlı bir düşüş gösterirken, ham petrol alımlarındaki artış dikkat çekti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ocak ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 azalarak 3 milyon 706 bin 358 ton seviyesine indi.

İthalatın en büyük kalemini oluşturan ham petrol alımları ise yüzde 12,8 artışla 2 milyon 665 bin 385 ton olarak kaydedildi.

Motorin ithalatında sert düşüş

Aynı dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 25,2 azalarak 722 bin 721 tona geriledi. İthalatın kalan kısmını benzin ve fuel-oil türleri ile havacılık ve denizcilik yakıtları oluşturdu.

Türkiye'nin en fazla ham petrol ve petrol ürünü ithal ettiği ülke 1 milyon 840 bin 312 tonla Rusya olurken, Irak 518 bin 931 tonla ikinci, Suudi Arabistan ise 335 bin 525 tonla üçüncü sırada yer aldı.

İç piyasada satışlar

Yurt içi benzin satışları ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 artarak 428 bin 812 tona yükseldi. Toplam petrol ürünleri satışları yüzde 0,7 artışla 2 milyon 428 bin 286 ton olurken, motorin satışları yüzde 1,7 düşüşle 1 milyon 861 bin 387 ton olarak gerçekleşti.

İhracatta belirgin gerileme

Ocak ayında petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 26,8 azalarak 1 milyon 69 bin 949 tona geriledi. Bu dönemde havacılık yakıtları ihracatı yüzde 7,9 artışla 452 bin 986 tona çıkarken, motorin türleri ihracatı yüzde 78,9 düşüşle 120 bin 307 tona indi.

Denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 61,8 azalarak 55 bin 823 ton, benzin türleri ihracatı ise yüzde 8,7 düşüşle 39 bin 842 ton olarak kaydedildi.

Rafineri üretimi arttı

Rafineri tarafında ise üretim artışı dikkat çekti. Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artarak 3 milyon 252 bin 806 tona yükseldi.

Alt kalemlerde havacılık yakıtları üretimi yüzde 16,6 artışla 511 bin 781 ton, benzin üretimi yüzde 12,8 yükselişle 473 bin 17 ton olurken, motorin üretimi yüzde 7 azalarak 1 milyon 359 bin 11 ton seviyesinde gerçekleşti.