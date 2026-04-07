Fatih Birol: Hürmüz’deki kriz, tarihin en büyük enerji arz şoklarından biri

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla ortaya çıkan enerji krizinin küresel ölçekte tarihi bir arz şokuna dönüştüğünü söyledi. Fransız Le Figaro gazetesine konuşan Birol, dünyanın bugüne kadar bu büyüklükte bir enerji arzı kesintisiyle karşı karşıya kalmadığını belirtti.

Birol, mevcut krizin boyutunu 1973, 1979 ve 2002 yıllarındaki enerji krizleriyle karşılaştırarak, mevcut tablonun bu üç dönemin toplamından daha ağır olduğunu ifade etti.

Avrupa, Japonya ve Avustralya risk altında

Krizin coğrafi etkilerine de değinen Birol, Avrupa, Japonya ve Avustralya’nın ciddi zorluklarla karşılaşabilecek bölgeler arasında yer aldığını söyledi. Ancak en büyük riskin gelişmekte olan ülkeler üzerinde yoğunlaştığını belirten Birol, enerji arzındaki daralmanın küresel ekonomik dengeler üzerinde baskıyı artırdığını kaydetti.

Enerji krizi gıda fiyatlarını da yukarı itiyor

UEA Başkanı Birol, enerji fiyatlarında yaşanan sert yükselişin gıda fiyatlarını da tetiklediğini ve bunun küresel enflasyonist baskıları hızlandırdığını vurguladı. Düşük gelirli ekonomilerin bu “çifte şok” karşısında daha savunmasız kaldığını ifade eden Birol, mevcut krizin yalnızca enerji piyasalarını değil, temel yaşam maliyetlerini de derinden etkilediğine işaret etti.