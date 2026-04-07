Küresel petrol piyasasında denge bozuldu mu? Morgan Stanley yanıtladı

Morgan Stanley analistleri, küresel petrol piyasasında fiziki varillere yönelik talebin hızla arttığını ve alıcıların özellikle güvenli ve rafineride kullanılabilir Atlantik Havzası petrolü için yüksek prim ödediğini belirtti.

Analistler, "şu anda mevcut olan, rafineride kullanılabilir güvenli Atlantik Havzası petrol varilleri için olağanüstü prim ödediklerini" ifade ederken, bu durumun piyasa yapısına ilişkin farklı dinamiklerden kaynaklandığını vurguladı.

"Piyasa bozuk değil" değerlendirmesi

Morgan Stanley analistleri, "Bu, vadeli işlem piyasasının bozuk olduğu anlamına gelmiyor. Sadece kompleksin farklı bölümlerinin, aciliyet, arz sıkıntısı ve beklenen sürekliliğin farklı kombinasyonlarını fiyatlandırdığı anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu. Bu çerçevede fiziki ve vadeli piyasalarda fiyat oluşumlarının ayrıştığına dikkat çekildi.

Hürmüz etkisi piyasayı sarstı

ABD, İsrail ve İran arasında süren savaşın, enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki akışı ciddi şekilde aksattığı ifade edildi. Uzun süren kesintilerin özellikle Asya'daki alıcıları alternatif kaynaklara yönelttiği, Avrupa ve ABD'den gelen kargolara talebin arttığı belirtildi. Bu gelişmelerin fiziki piyasadaki fiyatları daha hızlı yukarı taşıdığı kaydedildi.

Paskalya tatili öncesinde, Kuzey Denizi sevkiyatlarını baz alan ve fiziki petrol fiyatlarının önemli göstergelerinden biri olan Dated Brent'in varil fiyatı 2008'den bu yana ilk kez 140 doların üzerine çıktı. Buna karşın vadeli Brent kontratlarının daha sınırlı bir yükseliş gösterdiği ve Haziran vadeli işlemlerin yaklaşık 111 dolar seviyesinde bulunduğu aktarıldı.

Analistler, Brent vadeli kontratlarının piyasanın finansal katmanını temsil ettiğini, fiziki petrol fiyatlarının ise arz-talep dengesine daha doğrudan tepki verdiğini belirtti. "İki fiyat birbiriyle ilişkili, ancak aynı şey değiller. Stres, öncelikle göstergenin en yakın fiziksel soruna en yakın kısmında ortaya çıkıyor" değerlendirmesi yapıldı.

Trump'ın açıklamaları etkili oldu

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, belirlenen süre içinde şartlarının karşılanmaması halinde İran'ın kritik altyapısını hedef alabileceğine yönelik açıklamaları sonrası Brent petrol vadeli işlemlerinde yükselişin sürdüğü belirtildi. Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öncelikleri arasında göstermesi de piyasaların odağında yer aldı.