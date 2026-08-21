Güneş enerjisinde tüm zamanların rekoru

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, güneş kaynaklı elektrik üretimi temmuz ayında 5,4 teravatsaat olarak kaydedildi. Böylece haziranda 4,9 teravatsaatle ulaşılan önceki rekor aşılmış oldu.

Güneş enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payı da yüzde 15,6'ya yükselerek temmuz ayları için bugüne kadarki en yüksek seviyesini gördü. Güneş, bu oranla önceki üç ayda olduğu gibi temmuzda da doğal gaz ve yerli kömür santrallerini geride bıraktı.

Rüzgar santrallerinin elektrik üretimindeki payı temmuzda yüzde 12 olarak gerçekleşirken, güneş ve rüzgarın toplam payı yüzde 27,6'ya çıktı.

Hidroelektrikte de temmuz rekoru

Hidroelektrik santrallerinin elektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 artış göstererek 9 teravatsaate ulaştı. Böylece temmuz ayları bazında hidroelektrik üretiminde tüm zamanların en yüksek seviyesi kaydedildi. Hidroelektrik santrallerinin toplam elektrik üretimindeki payı ise yüzde 26,3 oldu.

Güneş, rüzgar, hidroelektrik ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki toplam payı, geçen yılın aynı ayında yüzde 43 seviyesindeyken bu yıl yüzde 58'e yükseldi.

Doğal gazın payı 26 yılın en düşük seviyesinde

Doğal gaz santrallerinin elektrik üretimindeki payında ise belirgin bir gerileme yaşandı. Geçen yıl temmuzda yaklaşık yüzde 25 olan doğal gazın payı, bu yıl aynı dönemde yüzde 10'a düştü. Bu oran, son 26 yılın temmuz ayları içindeki en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

İthal kömür santrallerinin üretimdeki payı, düşük seviyelerde geçen üç ayın ardından yüzde 19'a çıkarak ortalama seviyelerine döndü. Yerli kömür santrallerinin payı ise yüzde 12,5 ile 2026 yılı ortalamasına yakın seyretti.

Sıcak hava elektrik talebini artırdı

Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in enerji analisti Çağlar Çeliköz, Türkiye'nin 2026 yazında güneşten elektrik üretiminde yeni rekorlara ulaşmayı sürdürdüğünü belirtti.

Yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesiyle artan soğutma ihtiyacının elektrik tüketimini yukarı çektiğine dikkati çeken Çeliköz, bu talebin karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının öne çıktığını ifade etti.

Temmuzda elektrik tüketiminin klima kullanımının etkisiyle 34,4 teravatsaat olarak gerçekleştiğini ve geçen yılki 35,2 teravatsaat seviyesine yaklaştığını belirten Çeliköz, buna karşılık doğal gazın üretimdeki payının yüzde 10 ile son 26 yılın en düşük temmuz seviyesine indiğini aktardı. Çeliköz, yenilenebilir kaynakların yüzde 58'e ulaşan payında hidroelektrik üretimindeki yükselişin önemli rol oynadığını kaydetti.

Çeliköz, "Ancak temmuz ayındaki yüzde 58'lik bu yüksek performansın, 26 puanlık kısmının hidroelektrik santrallerindeki yağış bolluğundan da kaynaklandığını ve Türkiye'nin uzun dönemli kuraklığın etkisinde olduğunu unutmamak gerekir." ifadelerini kullandı.

Rüzgar ve güneş kapasitesinin artırılması gerekiyor

Hidroelektrik üretiminde ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek düşüşlerin dengelenmesi için güneş ve rüzgar kapasitesinin artırılması gerektiğini belirten Çeliköz, dağıtık ve depolamalı yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine dikkati çekti.

Çeliköz, "Bu nedenle hidroelektrikte yaşanabilecek düşüşleri dengelemek adına rüzgar ve güneş enerjisindeki gücümüzü, çatı GES, depolamalı santraller ve hibrit santral uygulamalarıyla daha da artırmalıyız." dedi.

Yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışın Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendireceğini ve dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Çeliköz, "Ancak bu sayede hem enerjide dışa bağımlılığı kalıcı olarak azaltabilir hem de arz güvenliğimizi uzun vadede garanti altına alabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.