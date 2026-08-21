Motorinde tabela değişiyor: Litre fiyatı 85 lirayı aşacak

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Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından akaryakıtta yeni bir fiyat artışı gündeme geldi.

ABD ile İran arasındaki gerilimin petrol piyasalarında yarattığı yukarı yönlü baskının akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,92 TL zam öngörülüyor.

Beklenen zammın pompaya yansımasıyla motorinin litre fiyatı İstanbul'da 82,65 TL'ye yükselecek.

Yeni fiyatın Ankara'da 83,75 TL, İzmir'de ise 84,04 TL olması öngörülüyor. Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatının 85,5 TL seviyesine kadar çıkacak.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 71.46 TL

Motorin: 79.73 TL

LPG: 33.79 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 71.31 TL

Motorin: 79.58 TL

LPG: 33.19 TL

Ankara:

Benzin: 72.43 TL

Motorin: 80.83 TL

LPG: 33.89 TL

İzmir:

Benzin: 72.73 TL

Motorin: 81.12 TL

LPG: 33.79 TL