Irak'tan Hürmüz indirimi: Petrolde sevkiyat krizi büyüyor

Irak, Hürmüz Boğazı üzerinden sevkiyat yapacak alıcılar için petrol fiyatlarında indirime gitti.

Bloomberg News'ün ulaştığı State Organization for Marketing of Oil bildirisinde, ülkenin amiral gemisi Basra Medium ham petrolü için resmi fiyatlarda varil başına 33,40 dolara kadar indirim uygulandığı belirtildi.

Hürmüz Boğazı'nda geçişler zorlaştı

Şubat ayı sonlarında başlayan çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı'nda geçişler durma noktasında. Bölgedeki önemli üreticilerden biri olan Irak, Basra Körfezi'nden ihracatın durma noktasına gelmesi ve depolama kapasitesinin hızla dolması nedeniyle üretimini azaltmak zorunda kalmıştı.

Tanker trafiğinde sert düşüş

Bloomberg verilerine göre, Nisan ayında Irak'ın güneyindeki Basra limanından petrol yükleyen tanker sayısı, Mart ayındaki 12 seviyesinden 2'ye geriledi. Bu düşüşte, boş tankerlerin Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne girişte yaşadığı zorluklar etkili oldu. Normal koşullarda limanda aylık tanker yükleme sayısının 80'e kadar çıkabildiği belirtiliyor.

Irak'ın Türkiye üzerinden boru hattı ile ihracatı sürse de bu miktarın deniz yoluyla yapılan sevkiyata kıyasla oldukça sınırlı kaldığı ifade ediliyor.

Fiyat indirimi detayları

SOMO tarafından yapılan açıklamada, alıcıların Mayıs ayı şartlarını kabul etmesi halinde "Teklif, tüm taraflarca zaten bilinen mevcut istisnai koşullar altında verildiğinden, mücbir sebep bu teklife uygulanmayacaktır" denildi.

Buna göre, 1-10 Mayıs tarihleri arasında yüklenecek Basra Medium petrolü varil başına 33,40 dolarlık indirimle sunulurken, ayın geri kalanında bu indirim 26 dolara düşecek. Basra Heavy petrolünün ise resmi fiyatların 30 dolar altında teklif edildiği kaydedildi.