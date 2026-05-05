Petrolde kritik eşik: Stoklar son 8 yılın en düşük seviyesinde

Küresel petrol stoklarının son yılların en düşük seviyelerine yaklaşması, enerji piyasalarında endişeleri artırırken Goldman Sachs’tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Banka, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden geçen petrol akışındaki kısıtların, stoklardaki hızlı düşüşü daha kritik hale getirdiğini vurguladı.

Petrol fiyatlarında sert yükseliş

Haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatları yaklaşık yüzde 6 oranında artış kaydetti. İran’ın Hürmüz Boğazı’nda bazı gemileri hedef alması ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir petrol limanında çıkan yangın, bölgedeki gerilimi tırmandırdı.

ABD’den deniz güvenliği hamlesi

Donald Trump’ın deniz taşımacılığını güvence altına almak amacıyla ABD Donanması’nı devreye sokma girişimi, dört hafta önce ilan edilen ateşkesten bu yana en ciddi gerilim başlıklarından biri olarak öne çıktı.

Stoklar kritik eşiklere yaklaşıyor

Goldman Sachs verilerine göre, küresel petrol stokları şu an dünya talebinin yaklaşık 101 gününü karşılayabilecek seviyede bulunuyor. Ancak bu seviyenin mayıs ayı sonuna kadar 98 güne kadar gerileyebileceği öngörülüyor.

Banka, kısa vadede toplam stokların minimum operasyonel seviyelere inmesinin beklenmediğini belirtirken, hızlı düşüş eğilimi ve bazı bölgelerde yaşanan arz kesintilerinin risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Rafine ürün stoklarında da düşüş var

Küresel ticari rafine ürün stoklarında da belirgin bir azalma gözleniyor. ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından önce yaklaşık 50 günlük talebi karşılayan stokların, şu anda 45 gün seviyesine kadar gerilediği ifade ediliyor.