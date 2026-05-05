Petrol fiyatları Ortadoğu'da artan gerilimle güçlü seyrediyor

ABD ve İran arasında yeniden alevlenen çatışmaların ardından petrol fiyatları kazançlarının büyük bir kısmını korudu. Enerji altyapısına yönelik yeni saldırılar ve Hürmüz çevresinde vurulan gemiler piyasalarda endişe yarattı. Bölgedeki askeri hareketlilik enerji tedarik hatlarını doğrudan tehdit ediyor.

Brent ham petrolü pazartesi günü yüzde 5,8 oranında sert bir yükseliş yaşamıştı ve şu an varil başına 114 dolar civarında işlem görüyor. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 105 doların altında seyrediyor. ABD ordusu iki Amerikan bayraklı gemiyi bölgeden geçirirken İran saldırılarını savuşturdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentindeki petrol terminali de isabet aldı.

Hürmüz boğazında çatışmalar hız kazandı

Washington ve Tahran arasındaki dört haftalık ateşkes büyük yara aldı. Yeni çatışmalar, ABD'nin Hürmüz üzerinden mahsur kalan gemiler için bir geçiş yolu açma çabaları sırasında patlak verdi. Trump, savaşın iki veya üç hafta daha sürebileceğini ifade etti.

ABD muhripleri olan USS Truxtun ve USS Mason boğazdan güvenli bir şekilde geçti. Muhriplere Apache helikopterleri ve diğer hava araçları destek verdi. Gemiler geçiş sırasında koordineli bir dizi tehditle karşı karşıya kaldı.

Petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı sürüyor

MST Marquee kıdemli enerji analisti Saul Kavonic, saldırıların ateşkesin bozulduğuna işaret ettiğini belirtti. Kavonic, savaşın yeniden başlaması ve özellikle daha fazla petrol altyapısının hasar görmesi halinde petrol fiyatları için daha yüksek seviyelerin görülebileceğini savundu.

Çatışmalar, piyasayı milyonlarca varil petrolden mahrum bıraktı ve Brent ham petrolü bu yıl neredeyse yüzde 90 değer kazandı. Boğaz şu anda büyük ölçüde geçilemez durumda bulunuyor ve bölgedeki kuyular kapalı tutuluyor. Su yolu çifte abluka altında kalırken, Tahran gemilerin geçişini engellemeye çalışıyor. Washington ise ülkeye giden veya oradan gelen tekneleri durduruyor.

Diplomatik çözüm arayışları yetersiz kalıyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Washington ile görüşmelerin ilerleme kaydettiğini bildirdi. Ancak Araghchi, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir bataklığa geri çekilme konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Hürmüz çevresindeki olaylar, siyasi bir krizin askeri bir çözümü olmadığını bir kez daha açıkça ortaya koydu.

Avrasya Grubu jeopolitik analisti Gregory Brew, ABD ile İran arasında bir anlaşma olmadığı sürece boğazın kapalı kalma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Brew, bu durumun petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskının devam edeceği anlamına geldiğini açıkladı.

Enerji maliyetleri küresel enflasyonu tetikliyor

Artan enerji maliyetleri, çatışmanın enflasyonu körükleyeceği ve büyümeyi olumsuz etkileyeceği yönündeki endişeleri artırdı. ABD Hazine piyasasında 30 yıllık tahvil getirileri temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 5'i aştı. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın fiyat artışlarını dizginlemek için rotayı tersine çevirip faiz oranlarını artırmak zorunda kalacağı beklentisini yükseltti.

Enverus petrol ve gaz analisti Carl Larry, gerilimin tırmanması nedeniyle petrol fiyatları için yükselişin devam etmesi gerektiğini belirtti. Larry, barış ihtimalinin azaldığını ve tırmanma sırasında ne olacağını kimsenin tam olarak kestiremediğini vurguladı. Yaşanan bu son gelişmeler, enerji piyasalarındaki belirsizliğin uzun vadede küresel ekon