İran çıkmazı piyasayı gerdi: Petrolde yön yeniden yukarı döndü!

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler petrol piyasalarında dalgalanmaya yol açmayı sürdürüyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD ile yürütülen barış görüşmelerinde kritik başlıklardan biri olan yüksek zenginleştirilmiş uranyumun ülke içinde tutulması yönünde talimat verdiğine ilişkin haberlerin ardından petrol fiyatları yeniden yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakerelerde "son aşamalara" gelindiğini söylemesinin ardından önceki seansta yüzde 5,6 gerileyen Brent petrol fiyatları, Hamaney'e ilişkin haberlerin etkisiyle yeniden yükselişe geçti.

Brent petrolün yüzde 2'ye yakın değer kazanarak varil başına 107 doların üzerine çıktığı belirtildi. Şu sıralarda ise 106 dolar civarında seyrediyor.

Uranyum anlaşmazlığı piyasaları etkiliyor

İddialara göre İran yönetimi, uranyumun ülke dışına çıkarılmasının ABD ve İsrail kaynaklı olası saldırılara karşı ülkeyi daha savunmasız bırakabileceği endişesi taşıyor.

Petrol piyasalarında özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik görüşmelerle ilgili çelişkili açıklamaların fiyat hareketlerini etkilediği ifade edildi.

Şubat ayında başlayan çatışmalardan bu yana petrol fiyatlarının yüzde 40'ın üzerinde yükseldiği kaydedildi.

Analistler ise tarafların önemli tavizler vermeye sıcak bakmadığını söylerken yakın zamanda bir anlaşma söz konusu olmadığını belirtiyor.

Hürmüz Boğazı uyarısı

Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi (ANOC) CEO'su Sultan Al Jaber de Orta Doğu'daki enerji akışına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Al Jaber, İran kaynaklı çatışmalar sona erse bile bölgedeki petrol akışının 2027 sonuna kadar tam anlamıyla normale dönemeyebileceğini belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının piyasadaki en ciddi arz kesintilerinden biri olduğunu ifade eden Al Jaber, küresel enerji piyasalarında risklerin sürdüğüne işaret etti.

Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump da çarşamba günü yaptığı açıklamada İran konusunda "neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, bir anlaşma sağlanabileceğini ya da "pek hoş olmayan bazı adımlar atacaklarını" söylerken, İran'ın barış şartlarını kabul etmemesi halinde saldırıların yeniden başlayabileceği yönündeki söylemlerini yineledi.