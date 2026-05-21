Motorine indirim geliyor: Litresi 66 TL’nin altına inecek
ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerine yönelik olumlu beklentiler petrol fiyatlarını aşağı çekerken, motorin fiyatlarında da indirim beklentisi oluştu. Yarından itibaren motorinin litre fiyatında 2,35 liralık düşüş öngörülüyor.
Küresel petrol piyasalarında yaşanan gerileme, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya hazırlanıyor.
ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerine ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken, motorin fiyatlarında da indirime gidilmesi bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında yaklaşık 2,35 lira indirim yapılacak.
İndirimin ardından motorinin litre fiyatının İstanbul’da 66,95 liraya, Ankara’da 68,06 liraya, İzmir’de 68,33 liraya ve doğu illerinde yaklaşık 69,83 liraya gerileyecek.
Motorin fiyatlarına bugün 1,82 TL civarında fiyat artışı yapılmıştı.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 65.03 TL
Motorin: 69.30 TL
LPG: 33.89 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 64.86 TL
Motorin: 69.15 TL
LPG: 33.29 TL
Ankara:
Benzin: 66.00 TL
Motorin: 70.41 TL
LPG: 33.87 TL
İzmir:
Benzin: 66.28 TL
Motorin: 70.68 TL
LPG: 33.69 TL