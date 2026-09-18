Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine indirim mi geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (18 Eylül 2026 akaryakıt fiyatları)

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Motorine 4,09 lira indirim bekleniyor: Fiyatlar yeniden 100 liranın altına inecek

Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Brent petrolün 100 doların altına çekilmesinin ardından motorinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 4,09 liralık indirim bekleniyor.

Cihan Oruçoğlu
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Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında da aşağı yönlü hareket başladı.

Brent petrolün 100 doların altına gerilemesiyle motorinin litre fiyatında indirim beklentisi oluştu.

Motorinin litresinde yarından itibaren geçerli olmak üzere 4,09 liralık indirim yapılması bekleniyor. Son fiyat artışıyla birlikte motorinin litre fiyatı 100 lira seviyesini aşmıştı.

Motorin fiyatları ne kadar olacak?

Beklenen indirimin pompaya yansımasıyla motorinin litre fiyatı İstanbul'da 96,31 TL, Ankara'da 97,41 TL, İzmir'de ise 97,71 TL seviyesine gerileyecek. 

Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatı 99,11 TL seviyesine düşecek. 

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 80.40 TL
Motorin: 100.40 TL
LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 80.20 TL
Motorin: 100.20 TL
LPG: 34.39 TL

Ankara:

Benzin: 81.30 TL
Motorin: 101.50 TL
LPG: 35.09 TL

İzmir:

Benzin: 81.60 TL
Motorin: 101.80 TL
LPG: 34.99 TL

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