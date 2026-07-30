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Motorine bir zam daha: Litre fiyatı 80 lirayı aşacak

Petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle motorin fiyatlarına 31 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere litre başına 3,71 lira zam yapılması bekleniyor. Artışın gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 80,92 liraya yükselecek.

Cihan Oruçoğlu
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Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (30 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları)

Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 31 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 3,71 lira zam yapılması bekleniyor.

Zammın pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 80,92 liraya, Ankara'da 82,03 liraya, İzmir'de 82,31 liraya ve doğu illerinde ortalama 83,77 liraya yükselecek. 

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 67.10 TL
Motorin: 77.21 TL
LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 66.94 TL
Motorin: 77.06 TL
LPG: 30.59 TL

Ankara:

Benzin: 68.06 TL
Motorin: 78.32 TL
LPG: 31.29 TL

İzmir:

Benzin: 68.35 TL
Motorin: 78.60 TL
LPG: 31.19 TL

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