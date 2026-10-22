Petrol daha da pahalanabilirdi: Aramco yükselişi sınırlayan hattı işaret etti

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Saudi Aramco Başkanı ve CEO'su Amin Nasser, Doğu-Batı boru hattının kriz döneminde petrol fiyatlarının daha fazla yükselmesini engelleyen unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Nasser, şirketin bu süreçte faaliyetlerini sürdürebilmesinde uzun yıllara yayılan yatırımların ve hazırlıkların belirleyici olduğunu vurguladı.

Krize dayanıklılığın arkasında uzun yılların hazırlığı var

Al Arabiya Business'a konuşan Nasser, Aramco'nun olağanüstü esneklik, güç ve dayanıklılığa sahip olduğunu belirtti. Bu kapasitenin ancak onlarca yıl süren yatırım ve hazırlıkla oluşturulabildiğine dikkat çekti.

Çalışanların da kriz boyunca operasyonların devamlılığına önemli katkıda bulunduğunu kaydeden Nasser, üstlendikleri rolü "kahramanca" olarak nitelendirdi.

Petrol fiyatları daha yüksek seviyelere çıkabilirdi

Kriz sırasında petrol fiyatlarının daha fazla artabileceğini ifade eden Nasser, bu yükselişi sınırlayan etkenler arasında Doğu-Batı boru hattını gösterdi. Nasser'a göre hat, fiyatların daha yüksek seviyelere ulaşmasını önlemeye katkı sağladı.