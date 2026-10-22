Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Benzine indirim mi geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (22 Ekim 2026 akaryakıt fiyatları)

Benzine indirim üstüne indirim! Bir haftada 7,65 TL ucuzladı
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzinin gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı 3 lira 35 kuruş daha düşerken, haftalık toplam indirim 7 lira 65 kuruşa ulaştı. 22 Ekim 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.
Benzinin litre fiyatına salı günü yapılan 4 lira 30 kuruşluk indirimin ardından yeni bir indirim daha geldi. 22 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 3 lira 35 kuruşluk düşüş yaşandı. Böylece benzine yalnızca bu hafta yapılan toplam indirim 7 lira 65 kuruşa ulaştı.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 76.30 TL
Motorin: 96.80 TL
LPG: 41.20 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 76.10 TL
Motorin: 96.60 TL
LPG: 40.60 TL
Ankara:
Benzin: 77.30 TL
Motorin: 97.90 TL
LPG: 41.29 TL
İzmir:
Benzin: 77.50 TL
Motorin 98.10 TL
LPG: 41.20 TL