Petrol fiyatları son bir ayın zirvesinde: Hürmüz gerilimi piyasaları sarstı

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ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yeniden yükselen tansiyon, petrol piyasalarında sert fiyat hareketlerine neden oldu. ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koymasının ardından iki ülkenin karşılıklı askeri hamlelerini artırması, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri güçlendirdi.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 yükselişle 84,80 dolara, ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 2,2 artışla 79,84 dolara çıktı. Böylece petrol fiyatları son dört haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Brent petrolde önceki işlem gününde kaydedilen yüzde 9,6'lık yükseliş ise Mayıs 2020'den bu yana görülen en güçlü günlük artış olarak kayıtlara geçti.

Hürmüz Boğazı yeniden risk odağı oldu

ABD ordusunun üst üste üçüncü gece İran'a yönelik saldırılar düzenlemesi ve Başkan Donald Trump'ın İran deniz taşımacılığına yönelik ablukayı yeniden yürürlüğe koyması, piyasalardaki risk algısını artırdı. Trump'ın ayrıca Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması için yüzde 20 oranında ücret uygulanmasını gündeme getirmesi de dikkat çekti.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, son gelişmelerin enerji piyasasına yeni bir jeopolitik risk eklediğini belirterek, boğaz tamamen kapanmasa da tarafların karşılıklı adımlarının petrol arzına ilişkin belirsizliği artırdığını ifade etti.

Tanker trafiği iki ayın en düşük seviyesine indi

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Umman kara sularındaki Hürmüz Boğazı'nın güney geçişinde iki BAE tankerine İran'a ait seyir füzeleri isabet etti. Saldırıda bir Hintli mürettebat yaşamını yitirirken, sekiz kişi yaralandı.

Denizcilik verileri ise Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker sayısının son iki ayın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu.

Phillip Nova Analisti Priyanka Sachdeva, petrol fiyatlarının seyri açısından en kritik unsurun Hürmüz Boğazı'ndaki fiziksel petrol akışı olduğunu belirterek, tanker trafiğinde ciddi bir aksama veya ihracatta uzun süreli kesinti yaşanması halinde petrol fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasının görülebileceğini söyledi.

Bölgedeki gerilim büyüyor

Bölgedeki tansiyonu artıran bir diğer gelişme ise Yemen'de yaşandı. Husiler, kontrol ettikleri bir havalimanının bombalandığını öne sürerek Suudi Arabistan'a füze saldırısı düzenledi.

Gabelli Funds Portföy Yöneticisi Simon Wong, Husilerin saldırılarını Kızıldeniz'deki Suudi petrol sevkiyatına yöneltmesi halinde bölgedeki ham petrol akışına yönelik belirsizliğin daha da artabileceğini değerlendirdi.