Petrolde kritik eşik aşıldı: Piyasalar şimdi ABD'nin hamlesini bekliyor

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UBS, günlük piyasa değerlendirmesinde petrolün varil fiyatının 110 doların üzerine çıktığını belirterek, bu seviyenin aşılmasının siyasi ve ekonomik kararlar üzerindeki olası etkilerine dikkat çekti.

Kuruma göre, fiyat artışının büyüklüğü tek başına belirleyici olmasa da piyasaların ve siyasetçilerin yuvarlak rakamlara odaklanması, 110 dolar eşiğini önemli hale getiriyor.

Yüksek fiyatlar ABD yönetimi üzerindeki baskıyı artırıyor

Değerlendirmede, ABD yönetiminin yüksek petrol fiyatlarına karşı oldukça hassas olduğu vurgulandı. Ülkede perakende dizel fiyatlarının da tarihi zirvelerine yakın seyretmeye devam ettiği belirtildi.

UBS'e göre yatırımcılar, bu tablonun ABD'yi İran'a taviz vermeye yöneltip yöneltmeyeceğine veya merkez bankalarının daha agresif adımlar atmasına yol açıp açmayacağına odaklanacak.

Art arda gelen geçici şoklar kalıcılık algısı yaratıyor

Raporda, petroldeki fiyat hareketi merkez bankalarının kontrolü dışında gelişen tek seferlik bir şok olarak değerlendirildi. Bunun, pandemi dönemindeki tedarik zinciri sorunları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve gümrük vergilerinin ardından Körfez savaşıyla ortaya çıkan dördüncü şok olduğu ifade edildi.

UBS, geçici nitelikteki bu gelişmelerin art arda yaşanmasının, etkilerin kalıcı olduğu yönünde bir yanılsama yarattığını belirtti. Buna karşılık kurum, fiyat şoklarının ekonominin geneline yayılarak enflasyonu beslemesi anlamına gelen ikinci tur etkilerin görülmemesine dikkat çekti.

2021-2022 dönemindeki kâr kaynaklı enflasyonun bir kısmını bu değerlendirmeden ayrı tutan UBS, ikinci tur etkilerin oluşmamasının ekonomik yapıların enflasyona yatkın olmadığına işaret edebileceğini kaydetti.