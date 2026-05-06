Savaş sonrası benzin fiyatları yüzde 50 arttı! ABD'de akaryakıt alarmı

ABD'de akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerinde kalmayı sürdürmesiyle birlikte yükselmeye devam etti. Salı günü ülkede benzinin ortalama fiyatı galon başına 4,48 dolara çıktı.

American Automobile Association (AAA) verilerine göre, ülkedeki ortalama benzin fiyatı son bir haftada yaklaşık 31 sent artış kaydetti. Fiyatların geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,32 dolar daha yüksek olduğu belirtildi.

Petrol fiyatları piyasaları etkilemeye devam ediyor

Enerji piyasalarında jeopolitik risklerin artması, özellikle petrol arzına ilişkin endişeleri güçlendirirken, bunun küresel akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırdığı değerlendiriliyor.

ABD'de yükselen benzin fiyatlarının önümüzdeki dönemde enflasyon ve tüketici harcamaları üzerinde de etkili olabileceği belirtiliyor.

"Artışın duracağına dair işaret yok"

GasBuddy Petrol Analizleri Başkanı Patrick De Haan, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin sürebileceğine işaret ederek, "Bu artışın yakın zamanda duracağına dair pek bir işaret yok" değerlendirmesinde bulundu.

De Haan, İran savaşı sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin perakende benzin fiyatlarını da ciddi şekilde etkilediğini belirtti. ABD'de benzin fiyatlarının bu süreçte yaklaşık yüzde 50 arttığını ifade eden De Haan, Hürmüz Boğazı'ndaki kapanmanın sürmesi halinde yeni fiyat rekorlarının gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.