Savaş sonrası benzin fiyatları yüzde 50 arttı! ABD'de akaryakıt alarmı
ABD'de benzin fiyatları, petrolün varil fiyatının 100 doların üzerinde kalmaya devam etmesiyle yükselişini sürdürüyor. AAA verilerine göre ülkede benzinin ortalama fiyatı galon başına 4,48 dolara ulaşırken, fiyatlar son bir haftada 31 sent arttı. GasBuddy Petrol Analizleri Başkanı Patrick De Haan, İran savaşı sonrası akaryakıt fiyatlarında yaklaşık yüzde 50'lik artış yaşandığını belirterek, Hürmüz Boğazı'ndaki kapanmanın sürmesi halinde yeni rekorların görülebileceği uyarısında bulundu.
ABD'de akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerinde kalmayı sürdürmesiyle birlikte yükselmeye devam etti. Salı günü ülkede benzinin ortalama fiyatı galon başına 4,48 dolara çıktı.
American Automobile Association (AAA) verilerine göre, ülkedeki ortalama benzin fiyatı son bir haftada yaklaşık 31 sent artış kaydetti. Fiyatların geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,32 dolar daha yüksek olduğu belirtildi.
Petrol fiyatları piyasaları etkilemeye devam ediyor
Enerji piyasalarında jeopolitik risklerin artması, özellikle petrol arzına ilişkin endişeleri güçlendirirken, bunun küresel akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırdığı değerlendiriliyor.
ABD'de yükselen benzin fiyatlarının önümüzdeki dönemde enflasyon ve tüketici harcamaları üzerinde de etkili olabileceği belirtiliyor.
"Artışın duracağına dair işaret yok"
GasBuddy Petrol Analizleri Başkanı Patrick De Haan, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin sürebileceğine işaret ederek, "Bu artışın yakın zamanda duracağına dair pek bir işaret yok" değerlendirmesinde bulundu.
De Haan, İran savaşı sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin perakende benzin fiyatlarını da ciddi şekilde etkilediğini belirtti. ABD'de benzin fiyatlarının bu süreçte yaklaşık yüzde 50 arttığını ifade eden De Haan, Hürmüz Boğazı'ndaki kapanmanın sürmesi halinde yeni fiyat rekorlarının gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.