Petrol fiyatları Trump sonrası barış umuduyla geriliyor

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına varılabileceği yönündeki sinyallerin ardından haftanın ikinci işlem gününde de gerilemeye devam ediyor. Trump, İran ile yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirterek gemilere eşlik etme operasyonuna ara verdiğini açıkladı.

Brent petrol vadeli işlemleri, önceki seansta yaşadığı yüzde 4'lük kayba ek olarak bugün varil başına 107,98 dolara kadar geriledi. ABD Batı Teksas tipi ham petrol (WTI) fiyatları ise yüzde 1,8 oranında değer kaybederek 100,44 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Petrol fiyatları barış umuduyla geriliyor

Piyasalarda oluşan gerilimin düşeceği beklentisi, Orta Doğu kaynaklı arz kesintilerinin sona erebileceğine dair umutları artırdı. Trump, Basra Körfezi'ndeki gemilerin güvenli çıkışını sağlayan operasyonu, kapsamlı bir anlaşmaya yönelik ilerleme nedeniyle kısa süreliğine durdurduğunu belirtti.

LSEG kıdemli petrol araştırma uzmanı Anh Pham, bu durumun Körfez içinde mahsur kalan gemilerin serbest kalmasına yönelik bir umut yarattığını ifade etti. Pham, arzın kademeli olarak piyasaya dönmesinin petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırabileceğini dile getirdi.

Küresel piyasalarda petrol fiyatları ve arz dengesi

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ablukanın tam güçle devam edeceğini ancak anlaşmanın nihayete erdirilmesi için operasyonun askıya alındığını bildirdi. Geçtiğimiz hafta petrol fiyatları, arz kayıpları nedeniyle Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaşmıştı.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması küresel stokların hızla azalmasına neden olmuştu. Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ABD ham petrol stokları 1 Mayıs'ta sona eren haftada 8,1 milyon varil azalarak üst üste üçüncü haftasında da geriledi.

Stoklardaki bu düşüşe karşın, diplomatik kanallardan gelen olumlu haberler fiyatlardaki aşağı yönlü hareketi destekliyor. Benzin stokları 6,1 milyon varil azalırken, dizel ürün stoklarında da 4,6 milyon varillik bir gerileme kaydedildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret akışının tamamen normale dönmesi için barış anlaşmasının somutlaşması bekleniyor. Petrol fiyatları üzerindeki kısa vadeli oynaklık sürerken, uzun vadeli trendin jeopolitik yumuşama ve stokların yenilenme hızına bağlı olarak şekilleneceği öngörülüyor.