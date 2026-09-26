Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesinde yenilenebilir enerji atağı: Yüzde 62.9'a ulaştı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açıkladığı ağustos sonu verileri, Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının ağırlığını ortaya koydu. Hidroelektrik, güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir kaynakların toplam kurulu gücü 79 bin 902 megavata ulaştı.

Güneş ve rüzgar enerjisinin payı yüzde 34,2'ye ulaştı

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü, ağustos sonu itibarıyla 27 bin 914 megavata yükseldi. Güneş enerjisinin toplam elektrik kurulu gücündeki payı yüzde 22 olarak gerçekleşti.

Rüzgar enerjisinde ise kurulu güç 15 bin 434 megavata, toplam kapasite içindeki pay yüzde 12,2'ye ulaştı.

Böylece güneş ve rüzgar enerjisinin toplam kurulu gücü 43 bin 348 megavat olurken, iki kaynağın Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücündeki payı yüzde 34,2'ye yükseldi.

Hidroelektrik, 32 bin 331 megavat ve yüzde 25,5'lik payla Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde ilk sırada yer aldı. Hidroelektriği yüzde 22 ile güneş, yüzde 19,7 ile doğal gaz ve yüzde 12,2 ile rüzgar enerjisi izledi.

Yerli kömürün toplam kapasitedeki payı yüzde 9,1, ithal kömürün payı yüzde 8,2 oldu. Biyokütle yüzde 1,9, jeotermal enerji ise yüzde 1,4 pay aldı.

Bakan Bayraktar: Yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıracağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin enerji altyapısını güçlendirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Bayraktar, güneş ve rüzgar enerjisinde toplam 43 bin 348 megavat kurulu güce ulaşıldığını vurgulayarak temiz, yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artıracaklarını ifade etti.

Güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıracaklarını belirten Bayraktar, bu yatırımlarla hem enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi hem de 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ilerlemeyi amaçladıklarını kaydetti.

Bayraktar ayrıca COP31 sürecinde Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki vizyonunu ve somut hedeflerini ortaya koyacaklarını belirterek enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.