Yollar doldu, depolar boşaldı: Bayramda akaryakıt satışı 54 milyar TL'yi geçti

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Türkiye'de Kurban Bayramı dönemini de kapsayan 22-31 Mayıs tarihleri arasında toplam 827 milyon 272 bin 614 litre benzin ve motorin satışı gerçekleştirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, 10 günlük dönemdeki akaryakıt satışının yaklaşık yüzde 67'sini motorin, yüzde 33'ünü ise benzin oluşturdu.

827 milyon litreden fazla akaryakıt satıldı

Bayram tatili süresince 552 milyon 349 bin 541 litre motorin ve 274 milyon 923 bin 73 litre benzin tüketildi.

Böylece söz konusu dönemde toplam akaryakıt satışı 827 milyon 272 bin 614 litreye ulaştı.

Tatil ve bayram ziyaretleri nedeniyle yola çıkan sürücüler, motorin alımlarını en yoğun 22 Mayıs'ta, benzin alımlarını ise 23 Mayıs'ta gerçekleştirdi.

Akaryakıt satışının büyüklüğü 54 milyar lirayı geçti

Türkiye genelinde 22-31 Mayıs döneminde toplam 54 milyar 62 milyon 78 bin 368 liralık benzin ve motorin satışı yapıldı.

Bu süreçte motorinin litre fiyatı ortalama 66,30 lira, benzinin litre fiyatı ise 63,45 lira seviyesinde gerçekleşti.

Akaryakıt satışında İstanbul zirvede yer aldı

Bayram tatili boyunca en fazla motorin satışı 66 milyon 435 bin 211 litreyle İstanbul'da kaydedildi.

İstanbul'u 33 milyon 185 bin 681 litreyle Ankara, 25 milyon 937 bin 425 litreyle İzmir takip etti.

Benzin tarafında da ilk sırada İstanbul yer aldı. Kentte 46 milyon 271 bin 284 litre benzin satılırken, Ankara'da 21 milyon 805 bin 244 litre, İzmir'de ise 15 milyon 387 bin 902 litre tüketim gerçekleşti.

Türkiye'de günlük ortalama benzin satışı yaklaşık 20,9 milyon litre, motorin satışı ise 85,9 milyon litre seviyesinde bulunurken, seyahat hareketliliğinin arttığı bayram dönemlerinde akaryakıt tüketiminde yükseliş yaşanıyor.