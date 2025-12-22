Altın S1 Sertifikası nedir? Yatırımcı neden bu kadar ilgi gösteriyor?

Altın S1 Sertifikası, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü güvencesiyle çıkarılan ve Borsa İstanbul’da hisse senedi gibi alınıp satılan bir yatırım aracı. Yatırımcılar sertifikayı, bankacılık ya da aracı kurum uygulamaları üzerinden ekranda takip edebilir; kasa, sigorta gibi saklama maliyetleriyle uğraşmaz.

1 lot = 0,01 gram altına karşılık gelir. Yani 100 adet Altın S1 Sertifikası alan bir yatırımcı, 1 gram altına denk bir pozisyon taşır. Bu yapı, küçük tutarlarla altına yatırım yapmayı kolaylaştırır.

Fiyatlar neden farklı?

Altın S1 Sertifikası işlem gördüğü günden bu yana güçlü bir yükseliş trendi sergiledi. Son fiyatlamalarda fiziki altın gramı yaklaşık 5950 TL seviyesindeyken, sertifika karşılığı 1 gram için piyasa fiyatı 8700 TL bandına kadar çıktı. Aradaki bu marj, artan talep ve piyasadaki fiyatlama dinamiklerinden kaynaklanıyor.

Talep arttı, getiri yükseldi

Altın fiyatlarındaki genel yükselişle birlikte sertifikaya olan talep de hızlandı. Bir dönem yüzde 30’lar seviyesinde olan getiri, son dönemde yüzde 45’lere kadar yükseldi. Bu da ürünü kısa vadeli al-sat yapan yatırımcılar için cazip hale getirdi.

Fiziki altına çevrilebilir mi?

Yatırımcı isterse Altın S1 Sertifikası’nı fiziki altına çevirebilir. Ancak uzmanlar, fizikiye dönüldüğünde satış sırasında oluşabilecek fiyat dezavantajlarına dikkat çekiyor. Kapalıçarşı ya da benzeri piyasalarda satışta, sertifikadaki primin bir kısmı kaybolabilir.

Likidite ve hedef vade mutlaka hesaba katılmalı

Uzmanlara göre, Altın S1 Sertifikası fiziki altından farklı fiyatlanabilir. Bu nedenle sertifikayı ekranda değer kazandığında satmak, çoğu yatırımcı için daha sağlıklı bir strateji olabilir. Yatırım kararı verirken fiyat farkı, likidite ve hedef vade mutlaka hesaba katılmalı.