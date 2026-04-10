Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 10 Nisan 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 10 Nisan 2026 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Gram altın güne 6 bin 830 TL’den başlarken, fiziki piyasada satış fiyatı 6 bin 910 TL olarak kaydedildi. Böylece 1 kilogram altın bazında fiziki piyasa ile uluslararası fiyatlama arasındaki fark 1.700 dolara kadar gerileyerek son haftaların en düşük seviyesine indi.

10 Nisan Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.844,74 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.588,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.176,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.743,08 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.075,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 112.200,83 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.767,97 dolar