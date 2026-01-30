Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 30 Ocak 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 30 Ocak 2026 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Gram altın, saat 07.10 itibarıyla 7.220 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bir önceki gün 7.811 TL ile tarihi zirvesini test eden gram altın, bu seviyenin ardından gelen güçlü kâr satışlarıyla sert bir geri çekilme yaşadı. Zirveden sonra yaşanan düşüş, kısa sürede 500 TL’nin üzerine ulaştı.

Ons altın cephesinde de benzer bir tablo öne çıktı. 5.602 dolar ile rekor kıran ons altın, kâr realizasyonlarıyla birlikte 5.200 dolar seviyelerine kadar gerilerken, bu hareket gram altın fiyatları üzerinde de aşağı yönlü baskı oluşturdu.

30 Ocak Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 7.209,77 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.995,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 25.989,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 52.407,77 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 51.780,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 131.421,32 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.218,95 dolar