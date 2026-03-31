Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 31 Mart 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Altın ve gümüş fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la gerilimin azalabileceğine yönelik mesajları sonrası yükselirken, ons altın mart ayında yaklaşık yüzde 13’lük kayıpla Ekim 2008’den bu yana en kötü aylık performansını sergilemeye hazırlanıyor.

Gram altın 6 bin 535 TL, ons altın ise 4 bin 570 dolar seviyesinde işlem görürken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Orta Doğu’daki gelişmelere rağmen mevcut faiz seviyesinin uygun olduğu yönündeki açıklamaları sonrası doların zayıflaması, değerli metallerde yukarı yönlü hareketi destekliyor.

31 Mart Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.515,23 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.697,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.392,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 43.059,50 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.784,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 107.978,96 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.562,97 dolar