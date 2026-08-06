3,7 milyar TL'lik halka arz tamamlandı: Quick Sigorta için gong çaldı

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Halka arz sürecini tamamlayan Quick Sigorta, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle "QUICK" koduyla işlem görmeye başladı.

Quick Sigorta'nın gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mine Erdemoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökay Erdemoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Erdemoğlu, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ve Garanti BBVA Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Jankat Bozkurt'un katılımıyla yapıldı.

Talep toplama sürecini 29-31 Temmuz'da gerçekleştiren şirket, halka arz kapsamında paylarını 76,60 liradan yatırımcılara sundu.

Halka arzda ortak satışı yapılmazken, tamamı sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 48 milyon 312 bin 950 lira nominal değerli payların satışıyla yaklaşık 3,7 milyar liralık halka arz büyüklüğüne ulaşıldı.

Şirketin çıkarılmış sermayesi halka arzla 433 milyon 300 bin liradan 481 milyon 612 bin 950 liraya yükselirken, halka açıklık oranı yüzde 10,03 oldu.

Şirket payları, bugün Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "QUICK" koduyla işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, törende yaptığı konuşmada, Quick Sigorta'nın teknoloji odaklı iş modeli ve güçlü finansal yapısıyla sigortacılık sektörünün önemli markalarından biri haline geldiğini belirtti.

Sigorta şirketlerinin finansal sistemin gelişmesi, ülke ekonomisinin büyümesi ve toplum refahının artırılmasında önemli rol üstlendiğini dile getiren Ergun, "Quick Sigorta da bugün borsamızda işlem görmeye başlayarak yeni ortaklarının desteğiyle bu vizyon doğrultusunda büyümesini daha güçlü bir şekilde sürdürecektir" dedi.

Halka arz sürecine katkı sunanlara teşekkür eden Ergun, "Quick Sigorta'ya, borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

"Halka arzla yaklaşık 600 bin yeni yatırımcımız ailenin bir parçası oldu"

Quick Sigorta Genel Müdürü Özsoy da gong sesinin yalnızca Borsa İstanbul'da işlemlerin başlamasını değil, yılların emeğini, sabrını, cesaretini ve birlikte kurdukları hayalleri simgelediğini söyledi.

Her şirketin bir bilançosunun yanı sıra rakamlarla ifade edilemeyen bir hikayesi olduğunu belirten Özsoy, şunları ifade etti:

"Bizim hikayemiz, birbirine güvenen insanların, zorluklar karşısında vazgeçmeyen ekiplerin ve sigortalılarının güvenini her şeyin üzerinde tutan bir anlayışın hikayesidir. Bir avuç insanın yaklaşık 10 yıl önce bir araya gelerek kararlılıkla, azimle ve büyük bir özveriyle çalışmasının karşılığında bugün buradayız. Yaklaşık 10 yıl önce büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta, bugün Borsa İstanbul'da, 12 yıl aradan sonra halka arz edilen ilk sigorta şirketi ve Borsa'da işlem gören 7. sigorta şirketi olarak bulunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Özsoy, halka arzı yalnızca finansal güçlerinin bir göstergesi olarak görmediklerini, bunun daha şeffaf, hesap verebilir ve güçlü bir kurumsal yapıya olan inançlarının doğal sonucu olduğunu dile getirdi.

Ülkenin her köşesindeki 9 bin acente, milyonlarca sigortalı, iş ortakları ve ekip arkadaşlarının bu başarının gerçek mimarları olduğunu söyleyen Özsoy, şöyle devam etti:

"Halka arzla birlikte yaklaşık 600 bin yeni yatırımcımız bu büyük ailenin bir parçası oldu. Bu, bizim için yalnızca yeni ortaklar kazanmak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda sorumluluğumuzun da arttığını gösteriyor. Faaliyet gösterdiğimiz sigorta sektörünün temel unsurlarından biri olan güven kavramına, bundan sonra da attığımız her adımda daha güçlü şekilde bağlı kalacağımızdan emin olabilirsiniz."

Ortak satışı içermeyen halka arz sayesinde şirketin öz sermayesini daha da güçlendirdiğini belirten Özsoy, elde edilen kaynağı müşterilere daha iyi hizmet sunmak, acenteleri desteklemek, teknoloji odaklı çözümler geliştirmek ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacıyla kullanacaklarını söyledi.

"Bugün itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören 7. sigorta şirketiyiz"

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Yaşar da yaklaşık 9 yıl önce çıktıkları yolculukta ilk hedeflerini 2022-2023 döneminde sektörün 5. büyük sigorta şirketi konumuna ulaşarak gerçekleştirdiklerini, ikinci hedeflerinin ise sermaye piyasalarına açılmak olduğunu dile getirdi.

Sürdürülebilir, hesap verebilir ve şeffaf bir şirket olmanın yanı sıra ülkenin finansal derinliğine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Yaşar, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamalarıyla bu hedeflerini de gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yaşar, bu gelişmenin yalnızca Quick Sigorta açısından değil, Türk sigorta sektörü açısından da önemli olduğuna işaret ederek, "19 yıl sonra ilk kez bir hayat dışı sigorta şirketi Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor. Aynı zamanda sektör açısından 12 yıl sonra gerçekleşen ilk halka arz olma özelliğini taşıyor. Bugün itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören 7. sigorta şirketiyiz" diye konuştu.

Yaşar, Quick Sigorta'nın 25,1 milyar liralık öz sermayesi ve 101,5 milyar liralık aktif büyüklüğüyle güçlü finansal yapısını halka arz sayesinde daha da güçlendirdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"İlk verilerden gördüğümüz kadarıyla sigortalılarımızın ve bizden hasar tazminatı alan müşterilerimizin önemli bir bölümü halka arza katılarak aynı zamanda ortağımız da oldu. Dolayısıyla sorumluluğumuz daha da arttı. Bundan sonra yalnızca sigortalılarımıza değil, yatırımcılarımıza karşı da sorumluyuz ve bunun bilinciyle hareket edeceğiz."