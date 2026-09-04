Avrupa borsaları Almanya hariç karışık kapandı

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Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 değer kazanarak 649,88 puana yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 gerileyerek 8.278,77 puana, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,28 değer kaybederek 52.100,43 puana indi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yatay tamamladı.

Almanya borsası pozitif ayrıştı

Almanya'da DAX endeksi, bölge genelinden olumlu ayrışarak yüzde 0,17 yükselişle 26.046,4 puana çıktı. Endeksin üç günlük kaybının ardından 26.000 puan sınırının üzerinde dengelenmesinde, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli açıklamaları ve Almanya'dan gelen olumlu makroekonomik veriler etkili oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede sanayi siparişleri temmuzda aylık bazda yüzde 2,5 artarak piyasa beklentisi olan yüzde 0,3'lük yükselişi büyük ölçüde geride bıraktı. Sanayi siparişleri yıllık bazda ise yüzde 13,1 artış kaydetti.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,26 düşüşle 1,162 seviyesinden işlem gördü.

Şirket haberlerinde ise kapsamlı yeniden yapılanma önlemleri onaylanan otomotiv üreticisi Volkswagen'in hisseleri gün içinde yüzde 7’ye yakın prim yaparak DAX endeksinin en çok kazandıranı oldu. Volkswagen'in​​​​​​​ ana hissedarı Porsche SE hisseleri de yüzde 4 değer kazandı. Buna karşın, Morgan Stanley'in tavsiye notunu düşürdüğü Daimler Truck hisseleri yüzde 1,2 geriledi.

ABD istihdam verileri faiz beklentilerini şekillendiriyor

Küresel piyasalar, ABD'de tarım dışı istihdam artışının ağustosta 162 bin kişiyle beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve faiz artışı beklentilerini yeniden canlandırmasıyla karışık bir seyir izliyor.

Ülkede işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 4,1 seviyesinde kaldı. Bu gelişmeler, Avrupa genelinde enflasyon ve faiz baskısını artırsa da borsalar karışık seyir izledi.

Verilerin ardından vadeli işlem piyasalarında, Fed'in bu ay ortasında yapacağı toplantıda faiz artırma ihtimali yüzde 55'ten yüzde 65'e yükseldi. Fed yöneticilerinden Christopher Waller, enflasyonun zayıflaması durumunda faiz artırımına ara verilmesine açık olduğunu belirtirken, Fed yetkilileri eylül kararı öncesinde gelecek hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerini bekleyeceklerini vurguladı.

Petrol fiyatları yüksek seyrini koruyor

Orta Doğu'da İran ile yaşanan gerilim nedeniyle artan petrol fiyatları, haftanın son gününde ABD'den gelen ılımlı açıklamalarla hafif gerilese de yüksek seviyelerini korudu.

Londra Brent petrolünün varil fiyatı akşam saatlerinde hafif yükselişle 95,47 dolardan işlem görürken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 0,6 düşüşle 90,80 dolara geriledi. Her iki petrol türü de hafta genelinde yüzde 9'a yakın değer kazandı.