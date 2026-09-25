Borsa günü yükselişle tamamladı

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 99,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,29 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,16 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 8,50 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, yapay zeka şirketlerine yönelik alımlar ile ABD ve İran'ın savaşı sonlandırmaya yönelik aşamalı bir plan üzerinde çalıştığına ilişkin haberler risk iştahını desteklerken, yüksek seyreden petrol fiyatları ve yüzde 5'in üzerinde seyreden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yükselişleri sınırlıyor.

Analistler, haftaya yurt içinde ekonomik güven endeksi, işsizlik oranı ve dış ticaret dengesinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 13.100 puanın direnç, 12.800 ve 12.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.