Anthropic halka arzdan önce şirket yönetimini garantiye alıyor

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Claude yapay zekâ modelinin geliştiricisi Anthropic, borsaya açılma hazırlıkları sürerken yönetim yapısında dikkat çekici bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirket, CEO Dario Amodei ve diğer altı kurucuya toplam yüzde 50,1 oy gücü sağlayacak özel bir hisse sınıfı için hissedarların onayını istiyor.

Kuruculara yüzde 50,1 oy kontrolü

Planlanan yeni yapı, Anthropic'in yedi kurucusuna şirketin büyük bölümüne ekonomik olarak sahip olmadan çoğu kurumsal kararda kontrol imkânı verecek.

Özel hisse sınıfının CEO Dario Amodei'nin yanı sıra Daniela Amodei, Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish ve Chris Olah'ı kapsaması bekleniyor.

Yedi kurucunun toplam oy gücü yüzde 50,1 seviyesinde tutulacak. Böylece halka arz sonrasında şirkete yeni yatırımcılar girse ve kurucuların ekonomik payları sulansa bile önemli kararlardaki ağırlıkları korunabilecek.

Şart: En az üç kurucu hissedar kalacak

Kuruculara sağlanacak kontrolün süresiz ve koşulsuz olması planlanmıyor.

Yeni yapının devam edebilmesi için yedi kurucudan en az üçünün şirkette belirlenen asgari miktarda hisseyi elinde tutması gerekecek.

Bu koşul gerçekleştiği sürece kurucu grubun oy gücü yüzde 50'nin üzerinde kalabilecek. Böylece şirket, halka açık hale geldikten sonra büyük yatırımcıların veya yeni hissedar gruplarının yönetim üzerindeki etkisini sınırlayabilecek.

Yönetim kurulu seçiminde kontrol farklı

Planın önemli istisnalarından biri Anthropic'in yönetim kurulu olacak.

Kurucuların yüzde 50,1'lik oy gücünün şirketin çoğu kurumsal kararında geçerli olması beklenirken yönetim kurulu üyelerinin seçimi aynı sisteme tamamen bağlı olmayacak.

Anthropic bugün zaten klasik teknoloji şirketlerinden farklı bir yönetişim modeline sahip. Şirket bir kamu yararı şirketi statüsünde faaliyet gösteriyor ve yönetim kurulunun seçiminde bağımsız Uzun Vadeli Fayda Vakfı da rol oynuyor.

Anthropic'in mevcut yönetim kurulunda Dario Amodei ve Daniela Amodei'nin yanı sıra Yasmin Razavi, Reed Hastings, Chris Liddell ve Vas Narasimhan bulunuyor.

Çalışanlara da özel oy hakkı planlanıyor

Yeni yapının yalnızca kurucularla sınırlı kalmayabileceği belirtiliyor.

Anthropic'in çalışanlar için de ayrı bir hisse sınıfı oluşturmayı değerlendirdiği bildiriliyor. Bu hisselerin bazı şirket kararlarında eşitlik oluşması halinde belirleyici oy işlevi görmesi planlanıyor.

Bu model hayata geçirilirse Anthropic'in halka arz sonrasındaki yönetim yapısı üç ayrı güç merkezine dayanacak: kurucular, bağımsız yönetişim mekanizması ve çalışanlar.

Şirketin dış yatırımcılardan büyük miktarda sermaye toplarken karar mekanizmasının kontrolünü içeride tutmaya çalışması, halka arzın en dikkat çekici başlıklarından biri olmaya aday.

Halka arz büyürken kontrol tartışması da büyüyor

Anthropic son aylarda yapay zekâ sektörünün en büyük halka arz adaylarından biri haline geldi.

Şirketin hızlı gelir büyümesi, kurumsal yapay zekâ pazarındaki güçlü konumu ve son finansman turlarında ulaştığı yüksek değerleme, planlanan borsa çıkışının ölçeğini büyüttü.

Ancak halka arz aynı zamanda yeni bir soruyu gündeme getiriyor: Şirkete milyarlarca dolar yatıracak yeni hissedarlar ne kadar söz sahibi olacak?

Yüzde 50,1'lik kurucu kontrolü hayata geçirilirse yanıt büyük ölçüde netleşecek. Anthropic sermayesini halka açarken şirketin stratejik kontrolünü kurucu ekibin elinde tutmaya çalışacak.