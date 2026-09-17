Borsa İstanbul sert satışın ardından yönünü çevirdi

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Borsa İstanbul’da önceki gün fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından artan satış baskısı, yeni işlem gününün ilk dakikalarında da etkisini gösterdi. Ancak ilk saatlerde gelen alımlar BIST 100’de hızlı bir toparlanmayı beraberinde getirdi.

BIST 100 kayıpla başladı, ardından yükselişe geçti

BIST 100 endeksi güne 173,74 puan ve yüzde 1,32 düşüşle 12.948,83 puandan başladı. Endeks, ilk saatlerde gelen dipten alımların etkisiyle kayıplarını silerek pozitif bölgeye geçti.

Saat 10.55 itibarıyla BIST 100 yüzde 2,15 yükselişle 13.405 puana ulaştı. Bankacılık endeksindeki yükseliş ise daha güçlü gerçekleşti. Bankacılık endeksi saat 10.40 itibarıyla yüzde 6,5 artarken, holding endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.

Yüzde 5,54 düşmüştü

BIST 100, 16 Eylül seansını fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından artan satış baskısıyla yüzde 5,54 düşüşle 13.122,58 puandan tamamlamıştı.

Endeks, günün ilk saatlerinde yüzde 5’in üzerinde gerileyerek 13 bin puan seviyesine çekilmiş, gün içinde ise 12.817 puanı test etmişti. Böylece BIST 100, 2 Nisan’dan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

VİOP’ta ekim vadeli kontrat geriledi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, 16 Eylül akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,8 geriledi.

Ekim vadeli endeks kontratı, 17 Eylül’deki açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1,01 altında, 15.719,00 puandan işlem gördü.

FİK: Yapısal bir risk yok

Finansal İstikrar Komitesi, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 08.00’de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başkanlığında toplandı. Finansal İstikrar Komitesi, piyasalardaki hareketliliğin bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığını açıkladı. Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarında yapısal bir risk bulunmadığı vurgulanırken, likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin süratle uygulanacağı bildirildi.