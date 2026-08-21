Borsa İstanbul’da gong Türker VEYAŞ için çaldı

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Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatı­rım’ın liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından, 12-13-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında talep toplama sürecini tamamlayan şirketin gong törenine Borsa İstanbul A.Ş. Ge­nel Müdürü Korkmaz Ergun, Türkerler Hol­ding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, Türkerler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ka­an Türker, Türkerler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Türker, Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila, Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Didem Ki­rişçi, Türkerler Holding Bütçe Planlama ve Finansal Raporlama Direktörü Alev Koçyiğit, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, Zi­raat Yatırım Genel Müdürü Selim İnce, Halk Yatırım Genel Müdürü Şafak Akdaş, Vakıf Ya­tırım Genel Müdürü Uğur Fidan'ın katılımıy­la gerçekleşti.

Korkmaz Ergun, “Türker Van­gölü Enerji Yatırımı, bölgesinin enerji altya­pısına değerli yatırımlar yapmaktadır” dedi. Kazım Türker de, “Halka arzı, Türkerler Hol­ding’in gelecekteki büyüme ve kurumsallaş­ma stratejisinin önemli bir parçası olarak gö­rüyoruz” ifadelerini kullandı.