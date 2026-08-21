Borsa İstanbul’da gong Türker VEYAŞ için çaldı
Türkerler Holding'in enerji dağıtım sektöründeki iştiraki Türker VEYAŞ’ın gong töreni dün Borsa İstanbul’da gerçekleşti. Türker VEYAŞ payları VEYAS koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.
Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım’ın liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından, 12-13-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında talep toplama sürecini tamamlayan şirketin gong törenine Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, Türkerler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Türker, Türkerler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Türker, Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila, Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Didem Kirişçi, Türkerler Holding Bütçe Planlama ve Finansal Raporlama Direktörü Alev Koçyiğit, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ziraat Yatırım Genel Müdürü Selim İnce, Halk Yatırım Genel Müdürü Şafak Akdaş, Vakıf Yatırım Genel Müdürü Uğur Fidan'ın katılımıyla gerçekleşti.
Korkmaz Ergun, “Türker Vangölü Enerji Yatırımı, bölgesinin enerji altyapısına değerli yatırımlar yapmaktadır” dedi. Kazım Türker de, “Halka arzı, Türkerler Holding’in gelecekteki büyüme ve kurumsallaşma stratejisinin önemli bir parçası olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.