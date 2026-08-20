Küresel borsalarda tahvil baskısı hafifledi: Alımlar hızlandı

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Küresel piyasalarda haftanın en büyük baskı unsurlarından biri olan tahvil satışları şimdilik hız kesti. ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvil geri alımlarını büyütmesiyle faizler geri çekilirken, Wall Street üç günlük düşüş serisini sonlandırdı ve Asya borsalarında yeni güne alıcılı bir görünüm taşındı.

Bununla birlikte piyasalardaki rahatlama henüz tam bir risk iştahına dönüşmüş değil. Fed’in temmuz toplantısı tutanaklarında bazı üyelerin faiz artışına açık olduğunun görülmesi, yatırımcıları tahvil piyasasındaki rahatlamayla enflasyon riskleri arasında bırakıyor.

Güney Kore yüzde 3’ü aşan yükselişle öne çıktı

Asya-Pasifik piyasalarında genel görünüm pozitif seyrediyor. Bölgesel hisseleri takip eden MSCI Asya Pasifik göstergesi sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 0,8 yükselirken en dikkat çekici hareket Güney Kore’de yaşandı.

Kospi Endeksi güne yüzde 3,23 yükselişle başladı. Çip üreticileri alımlara öncülük ederken SK Hynix’in 40 trilyon wonluk, yaklaşık 29 milyar dolarlık hisse geri alım planı teknoloji hisselerini destekledi.

Hong Kong’da Hang Seng Endeksi açılışta yüzde 1,11 yükselerek 25.779 puana çıktı. Hang Seng teknoloji endeksindeki yükseliş yüzde 1,69’a ulaşırken Çin şirketlerini takip eden endeks yüzde 1,27 değer kazandı.

Çin ana karasında da alımlar görülüyor. Şanghay Bileşik Endeksi güne yüzde 0,33, Shenzhen Bileşik Endeksi yüzde 1,03 artışla başladı.

Japonya’da ise görünüm daha dalgalı. Nikkei 225 güne yüzde 0,62 yükselişle 65.732 puandan başladı ancak öğle saatlerine yaklaşılırken ilk kazançlarını geri vererek zaman zaman negatif bölgeye geçti.

Wall Street üç günlük düşüşü sonlandırdı

Asya’daki toparlanmanın zemini önceki gece Wall Street’te oluştu. ABD Hazinesi’nin tahvil piyasasına yönelik hamlesinin ardından üç büyük endeks de günü sınırlı yükselişle tamamladı.

S&P 500 yüzde 0,2 artarak 7.707,98 puana, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,2 yükselerek 53.463,05 puana çıktı. Nasdaq Bileşik Endeksi de yüzde 0,2 değer kazanarak 26.331,09 puandan kapandı.

Böylece üç büyük endeks üç günlük düşüş serisini sonlandırdı. ABD endeks vadelileri de Asya işlemlerinde pozitif bölgede seyrederek toparlanmanın yeni güne taşındığına işaret ediyor.

Ancak teknoloji hisselerindeki baskı tamamen sona ermiş değil. Son günlerde yapay zekâ yatırımlarının finansmanı, yüksek şirket borçlanmaları ve çip hisselerindeki sert satışlar Wall Street’te oynaklığı artırmıştı.

30 yıllık tahvil faizinde sert dönüş

Piyasaların yönünü değiştiren asıl hareket tahvil cephesinden geldi. ABD’nin 30 yıllık tahvil faizi hafta içinde yüzde 5,337 ile yaklaşık 19 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

ABD Hazinesi’nin 10 ila 30 yıl vadeli tahvillerde geri alım miktarını artıracağını açıklamasının ardından 30 yıllık faiz yaklaşık 9 baz puan gerileyerek yüzde 5,18 bölgesine indi.

Bu hareket yalnızca ABD ile sınırlı kalmadı. Japon ve Avrupa tahvillerinde de son günlerde görülen satış baskısı hafifledi.

Almanya’nın 10 yıllık tahvil faizi önceki seansta yüzde 3,275 ile yaklaşık 15 yılın zirvesini gördükten sonra yüzde 3,258 seviyesinde günü tamamladı. Tahvil faizlerindeki geri çekilme, özellikle yüksek değerlemelere sahip teknoloji hisseleri üzerindeki baskının azalmasına yardımcı oldu.

Dolar üç ayın en düşük bölgesinde

Tahvil piyasasındaki değişim döviz cephesine de yansıdı. Dolar endeksi 98,81 civarına gerileyerek mayıs ortasından bu yana en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.

Euro 1,1676 dolarla mayıs sonundan bu yana en yüksek seviyelerinden birini görürken Japon yeni dolar karşısında 160 sınırından uzaklaşarak 158,45 seviyelerinde işlem görüyor.

Doların zayıflaması gelişmekte olan ülke varlıkları açısından da destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Hindistan’da Nifty 50 güne yüzde 0,61, Sensex ise yüzde 0,73 yükselişle başladı.

Fed piyasaların önündeki asıl risk olmaya devam ediyor

Tahvil faizlerindeki düşüş yatırımcıları rahatlatsa da Fed tutanakları, faiz riskinin henüz tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi.

Temmuz toplantısının tutanaklarında birkaç Fed yetkilisinin faiz artışına hazır olduğu, çok sayıda üyenin ise enflasyon yüzde 2 hedefine doğru yeterince gerilemezse yeni bir artış gerekebileceğini düşündüğü ortaya çıktı.

Bu nedenle piyasalarda ABD Hazinesi’nin faizler üzerindeki aşağı yönlü etkisi ile Fed’in daha sıkı para politikası ihtimali aynı anda fiyatlanıyor.

Bugün açıklanacak ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi bu denge açısından yakından takip edilecek. Veriler TSİ 15.30’da açıklanacak.

Şirket tarafında ise Walmart bilançosu ABD tüketicisinin yüksek fiyatlar karşısındaki durumuna ilişkin yeni sinyal verecek. Alibaba ve Deere sonuçları da küresel yatırımcıların radarında bulunuyor.

Küresel borsalarda sabah itibarıyla risk iştahı yeniden güçlenmiş görünse de yönün kalıcı olup olmayacağını artık iki soru belirleyecek: ABD Hazinesi tahvil faizlerini düşük tutabilecek mi ve Fed enflasyon nedeniyle yeniden faiz artırmaya ne kadar yaklaşacak?