Borsa İstanbul'da negatif açılış: BIST 100 14.381 puanda

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 düşüşle 14.381,24 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,79 değer kazanarak 14.405,25 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 24,01 puan ve yüzde 0,17 azalışla 14.381,24 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 3,03 ile bilişim oldu.

Orta Doğu'daki yeni saldırıların enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasına karşın, yapay zeka iyimserliği küresel piyasalarda risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

Yurt içinde ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), fiili dolaşım oranı ve pay sahipliğine ilişkin kararlarını açıkladı. Buna göre Kurul, 11 Eylül 2026 gün sonundan itibaren borsada işlem gören ihraççıların sermayesindeki pay sahipliği bildirim yükümlülüğü sınırının yüzde 3 olmasına karar verdi.

Diğer taraftan doğrudan yüzde 3 ve üzeri paya sahip gerçek ve tüzel kişileri gösteren tablo ile serbest fonlar dahil dolaylı yoldan yüzde 10 ve üzeri paya sahip gerçek ve tüzel kişileri gösteren tablo, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından anlık güncellenecek.