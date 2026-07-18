New York borsası düşüşle kapandı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,77 azalarak 52.146,42 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 1,01 azalışla 7.457,69 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,40 kayıpla 25.520,24 puana geriledi.

Yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin yeniden gündeme gelmesi teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluştururken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Çip hisselerindeki düşüşler öne çıkarken, yarı iletken üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,2 ve Intel'in hisseleri yüzde 2 değer kaybetti.

Çinli yapay zeka girişimi Moonshot AI'ın, ABD'deki önde gelen yapay zeka modelleriyle rekabet edebilecek performans sunduğunu açıkladığı yeni modelini tanıtması, sektörde rekabet endişelerini artırdı.

Şirket bilançoları da yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, dün piyasaların kapanmasının ardından finansal sonuçlarını açıklayan Netflix, ikinci çeyrekte gelirinin yıllık bazda yüzde 13,4 artarak 12,6 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Ancak şirketin üçüncü çeyreğe ilişkin gelir ve kar beklentilerinin piyasa tahminlerini karşılayamaması nedeniyle Netflix'in hisseleri yüzde 7,3 geriledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de sanayi üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi ise temmuzda 54,4'e çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, ısrarcı biçimde yüksek seyreden enflasyonun daha büyük endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Hammack, "Para politikası hedeflerimiz arasında bir çatışma yok. Enflasyon çok yüksek. İş gücü piyasası, benim için maksimum istihdam seviyesine oldukça yakın bir noktada." değerlendirmesinde bulundu.

Jeopolitik gelişmeler de piyasaların gündemindeki yerini korurken, ABD ile İran arasındaki gerilim enerji piyasaları ve risk iştahı üzerinde etkili olmaya devam etti.