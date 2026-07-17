Yabancı yatırımcının tahvil iştahı arttı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Verilere göre yurt dışında yerleşik yatırımcılar, geçen hafta Türkiye piyasalarında hisse senedi, Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçlarında (ÖST) alım yaptı.

Yabancı yatırımcıların hisse senedi alımı 33,5 milyon dolar oldu.

DİBS alımı 1,2 milyar doları aştı

Aynı haftada yurt dışında yerleşik kişiler 1 milyar 225,5 milyon dolarlık DİBS satın aldı. ÖST tarafındaki alım ise 1 milyar 336,6 milyon dolar olarak kaydedildi.

Hisse senedi stoku geriledi

Yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku, 10 Temmuz haftasında 41 milyar 697,9 milyon dolardan 41 milyar 336,9 milyon dolara düştü.

Buna karşılık DİBS stoku 16 milyar 254,3 milyon dolardan 17 milyar 376,1 milyon dolara yükseldi. ÖST stoku da aynı dönemde 2 milyar 547,2 milyon dolardan 3 milyar 872,6 milyon dolara çıktı.