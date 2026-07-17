Escar’da 27,56 TL’lik pay alım teklifi için SPK başvurusu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Escar Filo Kiralama’nın yüzde 77,61’inin Bulls Yatırım Holding’e devredilmesinin ardından zorunlu pay alım teklifi süreci başladı. Pay başına 27,56 TL olarak hesaplanan teklif için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapıldı.

Escar Filo Kiralama Hizmetleri, Zorunlu Pay Alım Teklifi Bilgi Formu’nun onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulduğunu açıkladı.

Şirket sermayesinin yüzde 77,61’ini temsil eden paylar, 8 Temmuz 2026 tarihinde 6 milyar 633 milyon 125 bin 183 TL bedelle Bulls Yatırım Holding’e devredilmişti. İşlemde pay başına ödenen bedel 17,0928 TL olarak gerçekleşti.

Bulls Yatırım Holding, devirle birlikte oy haklarının yüzde 85,19’unu elde ederek Escar’ın yönetim kontrolünü aldı. Bu nedenle diğer yatırımcılara zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğdu.

Mevzuat kapsamında yapılan hesaplamada, Escar payları için zorunlu pay alım teklifi fiyatı 27,56 TL olarak belirlendi. Teklif süreci, SPK’nın bilgi formunu onaylamasının ardından başlayacak.