ONCSM bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı: Sermaye 13 katına çıkacak

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Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu, ONCSM bedelsiz sermaye artırımı için 16 Temmuz 2026 tarihinde oy birliğiyle karar verdi.

Şirket, sermayesine 286 milyon 200 bin TL ekleyerek mevcut sermayesini 13 katına çıkarmayı planlıyor. Artırımın tamamı şirketin özkaynak hesaplarında bulunan tutarlardan karşılanacak.

Ancak işlem henüz tamamlanmış değil. Şirketin başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kurumlardan gerekli izin ve onayları alması gerekiyor.

ONCSM bedelsiz sermaye artırımı nasıl uygulanacak?

Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesi 23 milyon 850 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Yönetim kurulunun aldığı karara göre sermayeye 286 milyon 200 bin TL eklenecek. Böylece toplam sermaye 310 milyon 50 bin TL’ye ulaşacak.

Artırım oranı yüzde 1.200 olarak belirlendi. Bu oran, yatırımcının sahip olduğu her bir pay karşılığında 12 yeni bedelsiz pay alması anlamına geliyor.

İşlem sonrasında mevcut paylarla birlikte toplam pay sayısı 13 katına çıkacak.

Sermaye üç farklı kaynaktan karşılanacak

ONCSM bedelsiz sermaye artırımı kapsamında kullanılacak 286 milyon 200 bin TL, şirketin üç farklı özkaynak kaleminden karşılanacak.

Sermayeye eklenecek tutarın 115 milyon 990 bin 367,05 TL’si emisyon priminden gelecek.

Özsermaye enflasyon düzeltme farklarından 96 milyon 621 bin 278,24 TL, diğer kâr yedeklerinden ise 73 milyon 588 bin 354,71 TL kullanılacak.

Şirket ortaklarından yeni nakit talep edilmeyecek. İşlem, mevcut özkaynak kalemlerinin sermaye hesabına aktarılması yoluyla gerçekleştirilecek.

100 lot sahibi kaç lota ulaşacak?

Yüzde 1.200 oranındaki artırımın onaylanması ve payların dağıtılması hâlinde, elinde 100 lot ONCSM bulunan bir yatırımcı 1.200 lot yeni pay alacak.

Yatırımcının toplam pay sayısı böylece 1.300 lota çıkacak.

Ancak bedelsiz sermaye artırımı yatırımcıya otomatik olarak yüzde 1.200 kazanç sağlamıyor. Pay sayısı artarken hisse fiyatı da hak kullanım gününde teorik olarak aynı oranda düzeltilecek.

Yüzde 1.200 oranındaki işlemde teorik fiyat, bedelsiz öncesindeki fiyatın 13’e bölünmesiyle hesaplanacak. Yatırımcının toplam portföy değeri işlem anında teorik olarak değişmeyecek.

Kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus aşılacak

Oncosem’in mevcut kayıtlı sermaye tavanı 99 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Planlanan 310 milyon 50 bin TL’lik yeni sermaye bu sınırın üzerinde yer alıyor.

Şirket, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nde yer alan ve kayıtlı sermaye tavanının bir defaya mahsus aşılmasına izin veren düzenlemeden yararlanacak.

Bu kapsamda esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6’ncı maddesinin de değiştirilmesi planlanıyor.

Sermaye artırımı kapsamında A grubu pay sahiplerine mevcut payları oranında imtiyazlı ve nama yazılı A grubu pay verilecek.

B grubu pay sahiplerine ise mevcut oranları korunarak hamiline yazılı B grubu pay dağıtılacak.

ONCSM bedelsiz sermaye artırımı için sırada ne var?

Şirket yönetimi, gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna ve ilgili kurumlara başvuracak.

Başvurunun SPK tarafından onaylanmasının ardından esas sözleşme değişikliği, tescil ve hak kullanım sürecine geçilecek.

Bedelsiz payların yatırımcı hesaplarına aktarılacağı tarih daha sonra ayrıca açıklanacak. Bu nedenle yönetim kurulu kararı, işlemin kesinleştiği veya pay dağıtımının hemen başlayacağı anlamına gelmiyor.

ONCSM bedelsiz sermaye artırımı sürecinde yatırımcıların ilk olarak SPK başvurusunu, kurul kararını ve şirketin açıklayacağı hak kullanım tarihini izlemesi gerekecek.