Wall Street devinden sürpriz bilanço: Beklentileri aştı

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ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, 2026 yılının ikinci çeyreğinde güçlü bir finansal performans sergiledi. Bankanın net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 5,6 milyar dolara yükseldi.

Banka, geçen yılın ikinci çeyreğinde 3,5 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Hisse başına kar 3,46 dolara çıktı

Kurumun hisse başına karı da yıllık bazda belirgin artış gösterdi. Geçen yılın aynı döneminde 2,13 dolar olan hisse başına kar, bu yılın ikinci çeyreğinde 3,46 dolara ulaştı.

Gelir yüzde 27 yükseldi

Morgan Stanley'nin net geliri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 artarak 21,3 milyar dolar oldu. Banka, 2025'in ikinci çeyreğinde 16,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Beklentilerin üzerinde sonuç

Bankanın hem net karı hem de geliri piyasa beklentilerini aştı.

Morgan Stanley'den yapılan açıklamada, ikinci çeyrekte kaydedilen gelir ile hisse başına kazanç rakamlarının çeyreklik bazda rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.