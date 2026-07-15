Enflasyon freni Asya borsalarını ayağa kaldırdı

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Asya borsaları, ABD’de enflasyonun beklenmedik biçimde gerilemesinin ardından güne güçlü yükselişle başladı. Güney Kore’nin teknoloji ağırlıklı KOSPI endeksi erken işlemlerde yüzde 6 değer kazandı.

Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükselirken Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini izleyen geniş kapsamlı endeks yüzde 1,7 prim yaptı.

Piyasalardaki yön değişikliğinde, ABD Merkez Bankası’nın temmuz toplantısında faiz artırımına gideceği beklentisinin sert biçimde gerilemesi etkili oldu.

KOSPI yüzde 6 sıçradı

Güney Kore borsasındaki yükselişe yarı iletken ve teknoloji şirketleri öncülük etti. KOSPI, son haftalarda faiz ve küresel teknoloji hisselerine ilişkin endişelerle artan kayıplarının bir bölümünü geri aldı.

Çip üreticilerinin ağırlıklı olduğu endeksteki yüzde 6’lık yükseliş, Asya piyasalarındaki toparlanmanın en güçlü ayağını oluşturdu.

Japonya borsası daha sınırlı yükselirken bölge genelinde yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yöneldiği görüldü. Doların birçok para birimi karşısında gerilemesi de gelişmekte olan ülke piyasalarını destekledi.

ABD enflasyonu geriledi

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 düştü. Tüketici fiyatlarında aylık bazda görülen gerileme, salgın döneminden bu yana kaydedilen ilk düşüş oldu.

Gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon yıllık yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi çekirdek enflasyonun yüzde 2,8 olması yönündeydi.

Beklentilerden düşük gelen veriler, petrol fiyatlarındaki yükselişin tüketici fiyatlarına henüz tahmin edildiği ölçüde yansımadığı değerlendirmelerini güçlendirdi.

Yatırımcılar, enflasyondaki düşüşün kalıcı olup olmadığını anlamak için üretici fiyatları, istihdam ve ücret verilerini takip edecek.

Faiz ihtimali yüzde 16’ya indi

Enflasyon verisinin ardından Fed’in temmuz toplantısında faiz artırma ihtimali yüzde 16’ya kadar geriledi. Piyasalarda söz konusu ihtimal veri öncesinde daha yüksek seviyelerde bulunuyordu.

ABD’nin iki yıllık tahvil faizi, 17 ayın en yüksek seviyesinden geri çekildi. Kısa vadeli tahvil faizlerindeki düşüş, teknoloji ve büyüme hisselerine yönelik talebi destekledi.

Dolar endeksinde de değer kaybı görüldü. Ancak dolar, Japon yeni karşısında dirençli kalmayı sürdürdü.

Faiz artışı beklentilerinin azalması şirketlerin finansman maliyetlerine ilişkin kaygıları hafifletirken yüksek değerlemeye sahip teknoloji şirketlerinde alımları hızlandırdı.

Petrol ralliyi sınırladı

Asya borsalarındaki iyimserliğe rağmen petrol fiyatlarının yüksek seyri risk iştahının daha güçlü artmasını engelledi. Brent petrol 85,50 dolar çevresinde işlem gördü.

Orta Doğu’daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğine ilişkin belirsizlik, enerji fiyatlarını desteklemeye devam etti.

Petrol fiyatlarının yüksek kalması, küresel enflasyonun yeniden hızlanabileceği ve merkez bankalarının sıkı para politikasını daha uzun süre koruyabileceği endişesini canlı tutuyor.

Enerji maliyetlerindeki artış özellikle petrol ithalatına bağımlı Asya ekonomilerinde şirket kârları, taşımacılık giderleri ve tüketici fiyatları açısından risk oluşturuyor.

Banka bilançoları destek verdi

Wall Street’in büyük bankalarından gelen güçlü ikinci çeyrek sonuçları da Asya’daki olumlu havaya katkı sağladı. Yatırım bankacılığı ve hisse senedi işlemlerindeki artış, finans sektörünün gelirlerini yükseltti.

Buna karşın teknoloji şirketlerinde oynaklık devam etti. IBM hisselerindeki yüzde 25’e ulaşan düşüş, yapay zekâ bağlantılı şirketlerde yatırımcıların daha seçici davrandığını gösterdi.

Piyasaların bundan sonraki yönünde ABD üretici enflasyonu, Çin ekonomisine ilişkin veriler, teknoloji şirketlerinin bilançoları ve Orta Doğu’daki petrol arzı gelişmeleri belirleyici olacak.